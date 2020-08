«Une surface dépassant 1 000 m2 composée de broussailles et d’arbres de toutes les espèces a brûlé.» Tel est le bilan des trois feux de forêt qui ont ravagé la montagne noire rattachée à la commune de Gdyel, à l’est de la wilaya d’Oran. À l’effet de le maîtriser, la Protection civile de ses moyens humains et matériels composés essentiellement d’une soixantaine de sapeurs pompiers et une dizaine de véhicules anti-incendie.

Les éléments de la Gendarmerie nationale ont, aussitôt été alertés, ouvert une première note d’information. La saison des grandes chaleurs bat son plein, la canicule. Celle-ci est, dans la majeure partie des cas synonyme de la mobilisation totale, aussi bien chez les sapeurs-pompiers qu’à la Conservation des forêts, celle-ci n’est pas en reste du dispositif mis en place dans le cadre de la lutte contre les feux de forêts. Dans le sillage de sa stratégie qu’elle a adoptée, une colonne mobile consacrée à la lutte contre les incendies de forêts a été installée, en fin de semaine passée, au niveau du siège de la direction de la Protection civile de la wilaya d’Oran, dans le cadre du dispositif d’intervention estivale, en vigueur jusqu’au mois d’octobre prochain. Cette colonne comprend 45 agents, tous grades confondus, ces derniers sont dotés de neuf camions légers de lutte contre les incendies de forêts, un camion de moyen tonnage, un camion-ravitailleur, une ambulance médicalisée, un bus de transport des troupes et du matériel d’intervention. C’est ce qu’a indiqué le directeur de la Protection civile de la wilaya d’Oran, le colonel Mahfoud Souiki. Sur sa lancée, il a ajouté que «cette colonne mobile, qui sera déployée lors des incendies de forêts ou en appui aux équipes d’intervention dans la wilaya d’Oran et dans les wilayas limitrophes, a été créée suite aux orientations de la direction générale de la Protection civile dans le cadre de la lutte contre les incendies de forêts».

«L’objectif de la création de ces colonnes mobiles est de lutter efficacement et de réduire au maximum leurs conséquences sur le tissu forestier», a souligné le colonel Souiki. D’autre part, une simulation montrant le départ de la colonne mobile après une alerte sur un incendie de forêt a été organisée par les éléments de cette colonne pour exhiber la célérité des agents et le gain de temps obtenu lors de l’intervention, a-t-on indiqué précisant que «la colonne mobile de lutte contre les incendies est complètement autonome sur le plan de la logistique et du personnel».

La même source a souligné «l’importance de la formation des agents de la Protection civile». En ce sens, il a affirmé que «le but de cette formation est de former des agents compétents et professionnels et d’une grande efficacité opérationnelle».