La moudjahida Yamina Khaldi est décédée à l’âge de 100 ans, a-t-on appris, hier, du ministère des Moudjahidine. Née à Tlemcen, la défunte a répondu à l’appel de la patrie, en rejoignant les rangs de l’Armée de Libération nationale (ALN) en 1958, à la Zone 1 de la Wilaya I historique jusqu’à l’indépendance, demeurant fidèle au serment des chouhada, jusqu’à sa mort. En cette pénible épreuve, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a adressé à la famille de la défunte et à ses compagnons d’armes ses sincères condoléances et ses profonds sentiments de compassion, priant Dieu, Le Tout-Puissant, de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste Paradis.