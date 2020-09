Les changements se poursuivent aux douanes. Jeudi dernier, d'importantes nominations ont été opérées par la direction générale des douanes (DGD). Elles ont touché des postes très sensibles: chef d'inspection divisionnaire et chef de service de contrôle. «Le mouvement périodique partiel des cadres des douanes algériennes par la nomination de six chefs d'inspection divisionnaires et de

14 chefs de service de contrôle a posteriori à travers tout le territoire national», souligne un communiqué de la DGD. «Le mouvement a concerné les inspections divisionnaires des douanes relevant de la compétence territoriale des wilayas de Béchar, Ghardaïa, Mostaganem, Tipasa, Oum El Bouaghi et Annaba», précise le communiqué. «Ce mouvement a également touché les services régionaux de contrôle a postériori, relevant de la compétence territoriale et régionale de Laghouat, Ouargla, Illizi, Tamanrasset, Béchar, Oran, Chlef, Blida, Alger extra-muros, Alger port, Sétif, Constantine, Tébessa et Annaba», ajoute la même source. Les douanes algériennes dans leur communiqué insistent sur le fait que ce nouveau mouvement est «périodique», c'est-à-dire ordinaire! «Ce mouvement périodique intervient pour concrétiser le rôle stratégique des douanes sur le terrain, consolider son rôle de contrôle face à la fraude, à la contrebande et aux crimes économiques transfrontaliers et booster l'opérationnalité des services des douanes algériennes», explique ce corps, des plus sensibles, dans un communiqué. «Le mouvement opéré vise également à protéger l'économie nationale et le citoyen, tout en préservant les intérêts du Trésor public», ajoute la même source. Néanmoins, le «timing» de cette opération porte à croire à un grand ménage décidé par le chef de l'Etat, Abdelmadjid Tebboune, car il intervient au même moment que les «grandes manoeuvres» initiées par le chef de l'Etat dans plusieurs secteurs. Ces derniers jours, le président Tebboune a effectué plusieurs changements au niveau de différentes administrations et entreprises publiques. Il a même opéré simultanément un mouvement partiel des walis, des walis délégués et des secrétaires généraux de wilayas. C'est un grand nettoyage d'automne qu'est en train de faire le premier magistrat du pays, à différents niveaux de l'Etat. Cette institution stratégique, mais tant décriée ne peut donc pas échapper à cette vague de changements qui veut injecter un sang nouveau au pays. D'ailleurs, la DGD assure, dans le même communiqué, avoir adopté une nouvelle approche dans la gestion des RH, basée sur la méritocratie. «Le mouvement partiel consacre, en outre, la nouvelle approche de la gestion des ressources humaines, basée sur la compétence et la modernisation du service public douanier et de la performance de ce corps», soutient la DGD qui a commencé sa mue, en février dernier, avec la nomination de Noureddine Khaldi comme nouveau DG. En juillet dernier, un mouvement comme celui de jeudi dernier avait aussi été opéré. Il a touché 27 inspections divisionnaires au niveau national, ciblant des aéroports, des ports et des postes frontaliers au Sud, à l'Est et à l'Ouest du pays.