Les éléments de la Protection civile dans la wilaya de Tissemsilt ont effectué 23 interventions durant les trois derniers jours, marqués par des chutes de neige dans la région. Ils sont intervenus pour la réouverture d'axes de Routes nationales et chemins de wilayas ayant connu des difficultés dans le trafic automobile, à cause de l'accumulation de la neige, formant une couche de verglas, notamment sur la RN 19, entre les communes de Boukaïd et Lazharia, le CW 52 entre Lazharia et Larbaâ, le CW 5 entre Bordj Bounaama et Béni Chaïb et le CW 1, entre Ammari et la wilaya de Tiaret, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile. Les mêmes services ont enregistré, au cours de la même période, deux accidents de la circulation dus aux intempéries au niveau de la RN 19, dans la ville de Lardjem et la RN 60 entre Theniet El Had et Bordj Emir Abdelkader, faisant un blessé léger, a-t-on indiqué. Les agents de la Protection civile sont également intervenus pour secourir une fillette de 12 ans qui avait perdu connaissance par suite de l'inhalation du monoxyde de carbone émis par le chauffage de sa maison familiale, dans le village de Selmana dans la commune de Laâyoune, a-t-on ajouté par ailleurs. Les températures, lors des récentes chutes de neige, ont connu une baisse record à 3 degrés Celsius, tandis que l'épaisseur de la neige a atteint 20 centimètres dans les altitudes dépassant 1.000 mètres, selon la station météorologique régionale d'Ain Bouchekif.