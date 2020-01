Dés aujourd’hui, de fortes perturbations climatiques sont prévues, l’hiver étant bel et bien de retour.

Selon l’Office national de la météorologie (ONM), les villes de l’Ouest du pays connaîtront de nouvelles perturbations climatiques, avec la chute de la neige

sur les reliefs dépassant 1000 mètres d’altitude. Ce bulletin météo spécial (BMS) précise que les wilayas concernées sont : Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Naâma, El Bayadh, Tiaret et Laghouat où l’épaisseur estimée de la neige variera de 10 et 15 cm.

Aussi, des averses de pluie sont attendues sur l’ensemble des wilayas du Centre, Est et Ouest du pays, avec des températures ne dépassant pas les 12° sur les côtes et 8° à l’intérieur.

Selon les prévisions météorologiques, la vague de froid sévira pendant au moins trois jours. Les chutés de neige toucheront les montagnes de Kabylie, la région des Hauts-Plateaux et la région des Aurès. Ainsi, est-il conseillé aux automobilistes de conduire prudemment en raison du verglas qui va se former inéluctablement et en raison du brouillard.

Il est important de rappeler, que suite aux dernières précipitations qui se sont abattues, ce week-end, les unités de la Gendarmerie nationale et les services de la Protection civile ont été déployées sur l’ensemble des axes routiers, suite aux mauvaises conditions météorologiques annoncées au Centre et à l’Est du pays…

Dans un autre chapitre, il est impérativement urgent de sensibiliser les citoyens sur le danger du monoxyde de carbone qui endeuille des centaines de familles en hiver.

La vigilance et la sensibilisation restent les seuls moyens de lutte contre ce «tueur silencieux.»