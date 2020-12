Des chutes de neige affecteront les reliefs dépassant les 800 mètres d'altitude des wilayas du Centre et de l'Est du pays à partir d'aujourd'hui, a indiqué, hier, l'Office national de la météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS). Selon le bulletin, placé au niveau d'alerte orange, les chutes de neige affecteront les wilayas de Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Constantine, Mila, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa, et ce, à partir d'aujour-d'hui pour une durée de 24 heures. L'épaisseur de la neige sera entre 15 et 20 cm, précise la même source, ajoutant que des formations de verglas seront également prévues durant la validité du bulletin. Pour la capitale, Tipasa, Blida ou encore Boumerdès, il est annoncé des averses de pluie accompagnées parfois d'orages et de chutes de grêle.À rappeler que les premiers flocons de neige sont tombés, la dernière décade du mois de novembre sur les hauteurs de Chréa et ceux de djebel Chelia, entre Batna et Khenchela, dans les Aurès. Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux avait montré, en effet, la neige qui commence à recouvrir le sommet Oum Kelthoum qui culmine à 2 328 m d'altitude.