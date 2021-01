Les Algériens se sont réjouis de voir la neige tomber en abondance et qui a recouvert plusieurs villes du pays. Le manteau blanc a atteint une épaisseur de 15 à 20 cm, dans certaines régions, notamment celles qui culminent à plus de 700 mè-tres d'altitude. Mais, la vague de froid qui sévit depuis vendredi dernier, dans plusieurs wilayas du pays a aussi affecté le quotidien des citoyens. La persistance des averses de pluie et des importantes chutes de neige a en effet occasionné des dégâts, notamment des pertes de vies humaines, tandis que d'autres ont été sauvées in extremis. Le non-respect du Code de la route, en cette période de verglas, est à l'origine d'un accident mortel, ayant coûté la vie à deux personnes qui sont décédées sur les lieux d'un accident survenu, hier, au niveau de la RN1 reliant Laghouat et Djelfa. D'autres accidents ont été recensés durant les dernières

48 heures par la Protection civile, qui a fait état de 29 décès et de 282 blessés sur nos routes.

À la route qui continue de tuer, s'ajoute, en cette saison hivernale, un tueur silencieux: le monoxyde de carbone. Ce dernier, faute de prévention et de gestes de sécurité chez le citoyen, a causé la mort à une personne par asphyxie, à Tiaret alors que 82 autres ont été sauvées, de justesse dans plusieurs wilayas du pays. Les récentes fortes chutes de pluie sont probablement derrière l'effondrement d'un toit survenu dans la matinée d'hier à Oran. L'intervention rapide des équipes de la Protection civile a permis de dégager la personne qui s'est retrouvée coincée sous les décombres, après l'incident.

Des dizaines de familles se sont retrouvées piégées dans leurs voitures à cause des routes bloquées par les importantes chutes de neige. Celles-ci ont rendu impraticables plusieurs axes du réseau routier de plusieurs wilayas du pays. Les routes impraticables et bloquées à la circulation ont été recensées à Bouira, Tizi Ouzou, Bordj Bou Arréridj, Mascara, Tissemsilt et Tiaret, Blida, Jijel et Béjaïa. C'est ce que nous avons appris du commandant Samir Bouchehit, chef du bureau de communication au niveau du Centre d'information et de coordination routières de la Gendarmerie nationale.

Contacté, hier après-midi, par L'Expression, ce responsable a assuré que «plusieurs routes ont été rouvertes en cours de journée». Il s'agit de la RN33, reliant Bouira à Tizi Ouzou, et de la route reliant Jijel et Béjaïa, affirme le même responsable.

Celui-ci a également assuré que «les efforts fournis par des éléments de la Gendarmerie nationale et de la direction des travaux publics, appuyés des détachements de l'Armée nationale populaire, se poursuivent pour la réouverture de tous les tronçons fermés».

Cela avant de souligner que la Gendarmerie nationale a mis en place «un plan de sécurité spécial, pour porter assistance aux habitants».

Il y a lieu de noter que les secouristes de Blida, et de Bouira ont été mobilisés pour prodiguer les soins aux familles bloquées par la neige au niveau des différentes routes et voies menant respectivement aux monts de Chréa et de Tikjda.