Un «lobbying» qui va coûter cher! Le parquet général a annoncé, hier, l'ouverture d'une information judiciaire sur le transfert de 10 millions de dollars par les proches de Ali Haddad pour essayer de sauver la peau de l'homme d'affaires. «Une information judiciaire relative à l'affaire de transaction de 10 millions de dollars transférés au profit d'un cabinet de lobbying a été ouverte par le parquet de Sidi M'Hamed dans le cadre de l'affaire Ali Haddad», a fait savoir le parquet général près la cour d'Alger. «Dans le cadre de l'affaire Haddad Ali relative à la transaction de 10 millions de dollars transférés au profit d'un cabinet de lobbying, une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Sidi M'hamed contre le sus-indiqué ainsi que la dénommée Sabrina Ben», a précisé le communiqué. Selon la même source, le juge d'instruction en charge de ce dossier a demandé des commissions rogatoires. Début août, le parquet général près la cour d'Alger a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire, suite aux informations relayées par certains titres nationaux au sujet d'un contrat conclu par des représentants du prévenu Ali Haddad avec une société américaine, d'un montant de 10 millions de dollars. L'enquête préliminaire ouverte, conformément aux dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, vise à «déterminer les circonstances de conclusion de ce marché et en définir le véritable objectif», a précisé le parquet d'Alger. Il faut rappeler que le puissant homme d'affaires algérien qui croupit en prison depuis plus d'un an, a «tenté», au mois d'août dernier son dernier «joker». Il avait engagé un bureau de lobbying américain pour plaider sa cause auprès de l'administration Trump afin de tenter d'influencer les autorités algériennes. Mais le pot aux roses a été découvert, et c'est une nouvelle affaire qui vient s'ajouter à son dossier, bien chargé. Comment a-t-il transféré une somme aussi importante à partir de sa cellule? Tant de questions auxquelles l'on aura très prochainement des réponses.