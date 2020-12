La construction de l'Algérie nouvelle qui a ambitionné le programme du président de la République Abdelmadjid Tebboune a-t-elle suscité l'intérêt des pouvoirs locaux? Ces derniers ont-ils entrepris des démarches, des initiatives ou des mesures pour contribuer à ce projet que le peuple souhaite? Les élus sont-ils disponibles à changer? Le changement commence par soi et c'est comme si l'on demandait l'impossible à certains, notamment ceux qui comptent des années dans l'administration et la réalité du terrain en est la preuve. Rien n'a changé à Constantine, rien n'a été réparé si ce n'est d'une façon anarchique.

L'Algérie nouvelle pour les citoyens c'est aussi l'image de leur ville. Ces derniers, soit ces citoyens, reprochent beaucoup d'anomalies aux autorités locales. Les routes impraticables, les trottoirs occupés par les automobilistes et ceux notamment loués à des édifices, manquent de parkings, la bureaucratie règne au niveau des administrations car même à ce jour au niveau de certaines mairies, on peut vous refuser un document par absence de papier, manque d'encre dans l'imprimante et les soucis quotidiens sont nombreux. Pour les citoyens, aucun changement à ce titre et aucune volonté n'existe.

À Constantine, on continue d'exercer avec la même mentalité et comportement faisant sentir au citoyen qu'il ne demande pas un droit, mais une faveur. Malheureusement, la situation demeure inchangée. Certains élus qui ont accepté de nous parler préfèrent rester anonymes. Eux qui ont tenté de prendre des initiatives au profit du citoyen et de la ville se sont retrouvés devant des impasses à cause des obstacles dont l'administration en est l'origine. L'un d'entre eux qui a plutôt pensé au bien des scolarisés pour assurer les transports a fait l'objet d'une drôle de remarque: «De quoi je me mêle.»