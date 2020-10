Le vice-président du «Mouvement El Bina national», Ahmed Dane a appelé vendredi dernier, le peuple algérien à voter «massivement» au référendum du 1er novembre sur le projet de révision de la Constitution pour «le parachèvement du processus de réformes engagées dans le cadre de l'édification de l'Algérie nouvelle». Lors d'un meeting animé à la salle omnisports de la commune des Eucalyptus (Est de la capitale) dans le cadre de la campagne référendaire sur la révision de la Constitution, Dane a souligné que «le peuple algérien est invité à participer massivement au référendum du 1er novembre pour le parachèvement des réformes engagées dans le cadre de l'édification de l'Algérie nouvelle». «Il sera procédé, immédiatement après le référendum, à la révision de plusieurs lois essentielles, à l'instar de la loi sur les partis et la loi portant régime électoral», et à la convocation d'élections locales et législatives qui marqueront l'amorce d'une nouvelle ère», a-t-il précisé.

«La nouvelle Constitution tend à préserver et à protéger l'identité et les constantes nationales, consacrer l'indépendance de la justice et garantir les droits et libertés», a-t-il poursuivi, soulignant que «certaines des voix qui s'élèvent contre la nouvelle Constitution servent des agendas douteux».

Il a également insisté sur l'impératif de «cesser d'utiliser la religion pour servir des intérêts partisans restreints».

Par ailleurs, Dane a salué la position du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en faveur de la cause palestinienne, affirmant que «cette honorable position reflète le choix de l'ensemble du peuple algérien, inspiré par l'esprit du 1er Novembre 1954.