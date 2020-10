Fraîchement élue à la tète du parti TAJ, l'ex-ministre de l'Environnement, Fatma-Zohra Zérouati, est, de par le discours qu'elle a tenu, hier, à Oran, plus que décidée à «ferrailler», pour acquérir une plus grande notoriété à la hauteur des ambitions du parti dont le premier membre-fondateur croupit en prison.

S'exprimant à partir de la salle omnisports de Mediouni, Fatma-Zohra Zérouati a orienté son discours sur la Constitution, soumise à référendum, prévu le 1er novembre prochain.

Le projet d'amendement constitutionnel soumis au suffrage populaire «comprend toutes les attributions permettant à l'Algérien de s'envoler vers un avenir meilleur», a-t-elle dit, soulignant que «celle-ci, de par son importance, préserve, outre la dignité, conférera un rôle économique et social aux Algériens», ajoutant que «la nouvelle Constitution permet à l'Algérie de disposer d'une base réelle et forte». «Elle porte dans ses dimensions, en plus des changements lambda, une assise solide consacrant les libertés sous toutes leurs formes et la lutte contre la corruption». «Ce document prévoit la création d'une Cour constitutionnelle, réaffirme l'indépendance de la justice, tout en mettant l'accent sur la formation et l'implication de la société civile dans la lutte contre la corruption», a expliqué Fatma-Zohra Zérouati. Mettant en avant «toutes ces garanties contenues dans le projet d'amendement de la Loi fondamentale, la présidente du parti TAJ, a appelé à «voter ‘‘Oui'' pour le changement».

«Le projet d'amendement de la Constitution soumis le 1er novembre à référendum donne les garanties nécessaires pour un changement de la situation politique et sociale en Algérie», a-t-elle expliqué, soulignant que «la révision de la Constitution pose les fondements d'une transition, avec confiance, sur une base juridique solide et avec une vision économique s'appuyant sur la prospective pour une Algérie à laquelle aspire tout un chacun et pour faire face aux différents défis nationaux et internationaux». Et d'ajouter que les dispositions amendées dans la Constitution eu égard à leur importance, assurent la clarté dans la gestion des affaires publiques et l'édification d'un Etat fondé sur la citoyenneté: celui, a-t-elle ajouté, qui «assure les droits et les libertés de chaque citoyen». L'oratrice a affirmé que «la Constitution du 1er novembre jalonne le terrain, garantit à l'Algérien sa dignité et lui permet d'exercer ses droits avec son adhésion au projet d'édification d'une Algérie nouvelle».