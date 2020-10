Dans le cadre de la campagne référendaire pour la Constitution du 1er novembre prochain, le secrétaire général du RND était, hier, à Bouira, en provenance de Bordj Bou Arréridj où il a animé un rassemblement identique, le SG est arrivé avec plus de deux heures de retard. Dans une salle comble, à la Maison de la culture, l'orateur et après le traditionnel hymne national et la minute de silence, engagera son discours en faisant d'abord le diagnostic de sa formation politique et précisera que le RND a été «kidnappé» pendant un moment par une direction qui obéissait au doigt et à l'oeil aux directives venues d'en haut. Le parti est devenu un appareil du pouvoir et s'est totalement séparé de sa base». Parmi les objectifs primordiaux de l'actuelle direction nationale, la réhabilitation du militantisme pour lequel sont tombées au champ d'honneur plusieurs figures emblématiques du parti, à l'image de feu Mekhfi. Revenant à l'objet du déplacement, le secrétaire général énoncera les principaux fondements contenus dans la nouvelle Constitution. «Le problème identitaire n'existe plus puisqu'il est définitivement tranché pour ne plus servir de carte politicienne et de registre du commerce de certaines formations politiques». Le choix de Bouira n'est pas fortuit puisque cette wilaya est un exemple de cohabitation des cultures, des langues et du pluralisme qui caractérise la société algérienne.

Par le passé cette région était un trait d'union entre la Wilaya 3 et la Wilaya 4 historiques. Aujourd'hui, elle est le carrefour des cultures plurielles qui caractérisent l'Algérie», dira, entre autres Zitouni. Parlant du Hirak du 22 février dernier, le SG du RND rendra un hommage à ceux et celles qui ont sauvé la République en rejetant d'abord le 5ème mandat avant d'imposer le contenu de cette Constitution qui est une concrétisation des slogans prônés pendant une année». Avant de repartir à Alger, l'hôte de la ville de Bouira a invité les citoyens à adopter cette Constitution qui garantit les libertés à travers la démocratie participative, la liberté de culte, à travers pas moins de 13 articles. «Beaucoup de travail reste à faire parce que cette Constitution n'est pas parfaite, notamment en matière de gouvernance. Nous militerons pour une régionalisation technique qui donnera plus de liberté à l'élu local, une régionalisation économique qui s'adapte aux spécificités et capacités de chaque région. Cette gouvernance stimulera la concurrence et donnera à la commune, la daïra, la wilaya une meilleure» assise, concluera le secrétaire général national du Rassemblement National Démocratique.