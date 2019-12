La fin de la semaine politique a été ponctuée par un événement, pour le moins, remarquable. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a convoqué le Haut Conseil de sécurité (HCS) pour aborder l’évolution de la situation sécuritaire au niveau de nos frontières en général et la situation qui prévaut en Libye en particulier.

Le communiqué de la présidence de la République avait expliqué que «le Haut Conseil de sécurité a examiné la situation dans la région, notamment au niveau des frontières avec la Libye et le Mali», et d’ajouter «le Conseil a décidé d’une batterie de mesures à prendre pour la protection de nos frontières et notre territoire national et la redynamisation du rôle de l’Algérie au plan international, particulièrement en ce qui concerne ces deux dossiers, et de manière générale dans le Sahel, la région saharienne et l’Afrique», a-t-on précisé.

Les réunions de cette importance, comme c’est le cas pour le Haut Conseil de sécurité, ont été mises dans «les arcanes», il y a de cela plus d’une décennie au sein de la présidence de la République.

L’installation du nouveau président Abdelmadjid Tebboune dans ses fonctions a précipité le mécanisme d’actionner ce conseil aux recommandations et des décisions délicates qui ont trait à des situations sécuritaires les plus sensibles et en rapport avec la Sécurité nationale. Il est clair comme cela est bien étayé dans le communiqué de la présidence de la République, qu’il s’agit de la situation délétère et le climat du guerre qui caractérise la Libye, le Mali et la région du Sahel en général. Cette ceinture frontalière qui entoure l’Algérie influe d’une manière directe et indirecte sur la sécurité du pays.

Mais la crise libyenne a pris une dimension gravissime à travers l’intervention de plusieurs forces étrangères. La dernière en date, tient dans la volonté clairement exprimée de la Turquie d’intervenir sous le prétexte de répondre à l’appel du gouvernement d’union nationale présidé par Fayez al-Serraj pour parer à la menace de voir la capitale, Tripoli tomber sous la houlette des milices du général Haftar. Cette situation préoccupante ne laisse pas l’Algérie en marge d’autant plus qu’il y va de ses frontières, mais aussi de sa stabilité si la Libye glisse davantage dans le chaos et dans une «guerre internationale», où les forces étrangères livrent leurs batailles pour la conquête du pays et son partage en mille morceaux.

La présidence de la République a rappelé à travers le communiqué en rapport avec la réunion du Haut Conseil de sécurité qu’elle s’impliquera dans la résolution des conflits dans la région et qu’elle va jouer son rôle d’antan sur le plan régional et au niveau de l’Afrique. De ce point de vue, l’Algérie a pris des mesures qui s’imposent pour parer à des situations de crise au niveau de ses frontières y compris sur le plan militaire dans le but de consolider la sécurisation des frontières et répondre à toute éventualité de pourrissement de la situation en Libye en premier lieu et au Mali en second lieu. C’est dire que le contexte régional est très délicat, ce qui oblige l’Etat à déployer davantage de moyens pour parer à une situation qui risque de s’enflammer.

L’Algérie a moult fois exprimé sa position de principe quant à la non-ingérence dans les affaires internes des pays souverains, ce principe ne signifie pas que l’Algérie reste dans l’expectative et voit le danger venir non loin de ses frontières.

La doctrine de combat de l’Algérie est claire, défendre le territoire et la souveraineté nationale et l’unité du pays, mais cela ne veut pas dire que la stratégie de la Défense nationale doit se limiter à cette démarche, l’Algérie doit reprendre son rôle dans la région comme un pays qui donne l’exemple quant à la mise en place de solutions politiques sans ingérence des puissances étrangères dans la région.

La composante qui constitue le Haut Conseil de sécurité

Le Haut Conseil de sécurité est composé lors de sa convocation par le président de la République comme cela est bien mentionné par la Constitution, du ministre de la Défense nationale, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangère, le ministre de l’Intérieur, le ministre de la Justice et le chef d’état-major de l’armée.