L'ensemble des Algériens ont certainement constaté les tirs nourris que subit le pays de la part de milieux très intéressés par l'échec de l'Algérie. Il va sans dire que depuis l'indépendance, les tentatives de saborder les efforts de développement n'ont pas manqué. Ils émanent toutes des mêmes cercles haineux qui n'ont pas digéré l'indépendance du pays. Ces lobbies ont beaucoup recruté ces dernières années et investi énormément sur les réseaux sociaux pour provoquer une faille dans le corps social, histoire de mettre en exécution le processus de dislocation de la société algérienne. L'objectif de l'acharnement médiatique et sur les réseaux sociaux ne sert pas une autre cause que celle de mettre l'Algérie à genoux.

Le chef d'état-major, Saïd Chanegriha, a bien saisi la manoeuvre et la partie de son discours concernant ce point précis, apporte un précieux éclairage sur la posture de l'ANP et sa conviction quant aux moyens de riposte. Ceux-ci ne seront pas militaires, mais la nécessité d'une réaction nationale harmonieuse impliquant tous les patriotes algériens, quels qu'en soient leurs statuts, est de mise.

Le chef militaire qu'est Saïd Chanegriha assume totalement son rôle et appelle à «consentir des efforts soutenus à même d'unifier le front interne». Il sait donc que la nouvelle guerre exige une attitude commune de la part des Algériens. L'unification des rangs, tout aussi nécessaire qu'elle paraît n'aura de sens qu' «à travers la mobilisation de l'opinion publique nationale et sa sensibilisation sur les objectifs inavoués des parties ennemies». En fait, c'est bien de cela qu'il s'agit. Les motivations profondes de ceux qui veulent monter le peuple contre son armée ou encore réduire l'Exécutif à sa plus simple expression aux yeux des citoyens. Que veulent-ils donc? Certainement pas l'épanouissement de l'Algérie. Et cela, les Algériens le savent déjà et l'ont clairement dit lors des manifestations du Mouvement populaire du 22 février 2019.

Mais il faut croire que les cercles hostiles à l'Algérie s'adaptent à l'évolution de la situation et parviennent à rediriger leurs discours et leurs attaques pour brouiller les pistes. Et c'est cela que l'opinion nationale doit saisir. Les attaques groupées de ces derniers jours, qui culminent par une résolution au Parlement européen, poursuivent le même objectif: la ruine de l'Algérie. Les Algériens répondent à ces cercles par une sorte d'indifférence et leur armée a très bien reçu le message. «Nous sommes totalement confiants de l'entière conscience de notre peuple et de sa profonde perception de l'ensemble des enjeux et des défis à relever durant cette période délicate et sensible que vit notre pays», a souligné le chef d'état-major. La «période délicate et sensible que vit notre pays» est une phrase qui révèle l'ampleur du complot. Il se trouve cependant, que cette énième tentative trouve un peuple soudé et une armée véritablement populaire et républicaine. Les forces de la haine ne passeront pas, mais la vigilance devra toujours être de mise. Et la multiplication des fausses rumeurs est là pour rappeler que les ennemis de l'Algérie n'ont visiblement pas l'intention de baisser les bras. Les Algériens ne devront pas, de leur côté, baisser la garde.