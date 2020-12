L'Exécutif a-t-il trouvé la solution pour mettre fin aux embouteillages dans la capitale? Oui, selon les dires du ministre des Travaux publics. Farouk Chiali, promet la fin du cauchemar pour «très bientôt». Mais qu'est-ce qui rend le ministre aussi confiant? «La réception de plusieurs grands projets devant faciliter la circulation au niveau de la wilaya d'Alger permettra de résoudre cet épineux problème», a-t-il affirmé, jeudi dernier, lors d'une séance plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN). Les gouvernements se sont suivis, ils se sont tous engagé à solutionner rapidement la congestion du trafic routier dans l'Algérois. Mais ces engagements se sont avérés des voeux pieux. N'allons-nous pas assister à un «remake» de ces promesses sans lendemain? On attend toujours le fameux projet algéro-espagnol de régulation de la circulation à travers des feux tricolores intelligents. 4 ans après, ces fameux «smart -feux» n'ont pas encore ébloui «El Bahdja» et sa banlieue. Pourtant, au mois de février dernier, le wali d'Alger, Youcef Cherfa, avait sorti le projet des oubliettes. Il a annoncé la levée de toutes les entraves qui empêchent sa mise en place, assurant qu'il sera «très prochainement» fonctionnel. L'année s'achève, les carrefours d'Alger ne clignotent pas, la circulation automobile est toujours aussi cauchemardesque. Pis encore, les points noirs de la capitale ne cessent de grandir, à l'image de la sortie de la commune de Rouiba vers la capitale. Cet endroit, où se retrouvent une autoroute et deux routes à grande vitesse, est devenu un véritable «entonnoir» provoquant, chaque jour, des bouchons sur des dizaines de kilomètres. Alors quel crédit donner aux engagements du ministre qui avait prédit la fin du Covid-19 en été? Farouk Chiali semble, cette fois-ci, avoir des arguments en «béton». Reconnaissant les retards accumulés, cet ingénieur de formation assure que les problèmes qui ont «freiné» la bonne marche de ces projets ont été «identifiés». «Le retard accusé dans la réalisation des projets de réhabilitation ou de dédoublement de certaines routes est dû à plusieurs raisons, notamment les chantiers des grands projets de logements dans la capitale», a-t-il justifié.

«Les mesures d'expropriation pour utilité publique et l'insuffisance des enveloppes allouées à certains projets, en raison des difficultés financières que traverse le pays, figurent entre autres causes de ce retard», a ajouté le ministre non sans citer des exemples concrets. À l'instar du projet de réhabilitation de la route reliant Ouled Fayet à Souidania-Plateau. «Il est suspendu en raison des grands chantiers de projets de logements en cours», a-t-il souligné. Autre exemple, le nouveau projet de la route reliant Birkhadem, Khraïssia, Douera et Zéralda, dont le taux d'avancement a atteint 45%. «Il a été, à son tour, suspendu en raison des procédures d'expropriation», a-t-il expliqué. Chiali assure, néanmoins, que la réalisation de ces axes routiers va être relancée dans les plus brefs délais. Farouk Chiali réussira-t-il là où ses prédécesseurs ont échoué? En tout cas, s'il échoue dans cette mission, cela pourrait lui coûter sa place, car, on se souvient que, dès sa prise de fonctions, le président Tebboune avait fait de ce problème l'une des priorités de son mandat. Le chef de l'État a demandé à l'Exécutif de trouver une solution pour fluidifier la circulation automobile dans la capitale. Il a donné son feu vert afin que soient utilisés tous les moyens possibles pour solutionner ce problème qui coûte beaucoup d'argent au pays. L'espoir est-il donc permis cette fois-ci? Wait and see...