Le ministre de la Numérisation et des Statistiques Mounir Khaled Berrah était à Bouira, hier, dans le cadre d'une visite des départements de son secteur. C'est au niveau de la direction opérationnelle des télécommunications que l'hôte de la wilaya a eu un aperçu global sur les indices du secteur du numérique. Après une courte visite à l'agence commerciale de l'opérateur national, le ministre s'est rendu au siège de la direction du commerce pour assister à l'élaboration d'un document online pour terminer sa tournée à l'agence CPA de Bouira.

Dans une déclaration à la presse, le ministre a longuement expliqué les bienfaits du numérique dans le domaine économique, administratif. il s'est dit très satisfait du travail réalisé localement par Algérie télécom dans le raccordement en fibre optique, la généralisation de l'utilisation de la carte Eddahabiya, du taux de couverture Internet sur le territoire, surtout au niveau des structures publiques comme les daïras, les communes, les écoles... au niveau du CPA, il a assisté à une opération bancaire grâce au nouveau dispositif qui permet un contrôle des transactions en temps réel.

Le paiement par carnet a été vérifié dans deux magasins privés. Avant de repartir à Alger, le ministre a participé à un rassemblement de sensibilisation au référendum du 1er novembre prochain.

Après avoir rappelé l'importance de son secteur dans l'édification d'une Algérie nouvelle et expliqué la vision gouvernementale des TIC, le ministre est revenu à la Constitution pour préciser son importance. «Cette Constitution est une réponse aux revendications du Mouvement populaire du 22 février dernier qui porte dans ses doléances l'appel à un Etat de droit, une République populaire, sociale, moderne», dira en introduction le ministre. Le choix de la date du 1er novembre est en elle-même une date symbolique.

«Cette date qui reste une référence nationale sera le 1er novembre prochain, celle du début d'une nouvelle Algérie où le citoyen exercera sa souveraineté à travers les institutions. Elle est le fondement d'une Algérie nouvelle», dira Berrah. Il citera quelques articles qui précisent le caractère social de la République, la justice sociale, la réduction des mandats à deux, la liberté de créer ou

d'adhérer aux formations politiques légitimes.

«Cette Constitution met un terme au problème identitaire qui est clairement défini à travers la trilogie: islam, arabité et amazighite. C'est la fin de la surenchère autour de cette question.

La Constitution du 1er novembre pose aussi les fondements d'une République solide, ouverte à la modernité et sur le monde, mais avec des lignes rouges à ne jamais franchir: la souveraineté du territoire, l'emblème national et l'hymne national qui sont sacrés» conclura le ministre avant de remercier les présents.

Précisons que la veille, le secrétaire général du FLN avait animé un meeting similaire avec les militants de l'ancien parti unique. Là aussi, le premier responsable du parti majoritaire a longuement expliqué la raison d'aller en force le 1er novembre pour dire Oui à la nouvelle Constitution.