L'Expression: Une nouvelle souche du Covid-19 est apparue au Royaume-Uni. Le monde panique, du fait qu'elle progresse déjà dans plusieurs pays. Doit-on s'inquiéter?

Docteur Lyès Merabet:Ce qui caractérise ce type de virus, ce sont les mutations, qui peuvent changer la configuration génétique et antigénique du virus. Et c'est ce qui complique la situation par rapport au niveau de la contamination et à la «circonscription» de l'épidémie. Cela pourrait également compliquer la prise en charge thérapeutique et vaccinale. Une fois que le virus change de caractère génétique, il peut justement être capable d'engendrer chez le corps humain certaines réactions que les anciennes souches ne provoquaient pas. Et les traitements sont conçus sur la base de souches isolées. Les symptômes provoqués par cette nouvelle souche sont plus ou moins faibles à modérer. Mais ce qui est un petit peu inquiétant, d'après les dernières déclarations des médecins et des experts, c'est le niveau de contagiosité très élevé de cette nouvelle souche, puisque cela sous-entend qu'on a affaire à une nouvelle souche du virus qui peut se propager à d'autres pays et embraser toute la planète, comme cela a été le cas du Sars-Cov-2 2019.

L'Algérie va débuter sa campagne de vaccination contre le Covid-19, à partir du mois prochain. Néanmoins, les citoyens s'interrogent, «légitimement», sur l'efficacité des vaccins contre la nouvelle souche. Qu'en pensez-vous, docteur?

C'est tout à fait légitime comme débats, comme discussions et comme craintes aussi, puisque tout le monde parle d'effets secondaires du vaccin et l'Algérien ne peut pas être exclu de ce débat, qui est ouvert à travers les réseaux sociaux et les médias lourds. Même si cela s'est passé ailleurs, les Algériens vivent au rythme de l'apparition de cette nouvelle souche du virus. Ils sont intéressés puisque les débats parlent du même acte de vaccination pour juguler ce problème de santé mondial. Il faudra aller vers un discours rassurant, il faudra que les autorités sanitaires de notre pays s'impliquent dans ce sens. Concernant l'efficacité des vaccins sur la nouvelle souche, je n'irai pas par quatre chemins, pour dire que les vaccins disponibles pourraient ne pas être efficaces contre la nouvelle souche du Covid-19. Il faudra attendre les résultats des essais entamées par les laboratoires de Pfizer et Moderna contre la nouvelle souche britannique du virus.

C'est utopique pour un médecin et même pour un étudiant en médecine, de dire que le vaccin va être efficace, y compris sur cette nouvelle souche qu'on vient tout juste d'isoler.

Le vaccin antigrippal demeure l'exemple le plus édifiant. Ce qui était efficace l'année dernière ne l'est pas cette année, et ainsi de suite. Il faut savoir qu'on isole chaque année les nouvelles souches de la grippe saisonnière qui, elle aussi, change sa configuration tout le temps, ce qui nécessite un changement régulier du vaccin antigrippal. Toute fois, cela ne remet pas en cause la campagne de vaccination anti-Covid-19, puisqu'il faudra se prémunir contre les premières souches du virus.

En parlant de vaccin pensez-vous que l'Algérie peut relever le défi logistique?

Je pense que ce sera un petit peu difficile si l'Algérie opte pour les vaccins qui nécessitent une conservation et un réseau de distribution avec des températures très basses, comme c'est le cas des vaccins anti-Covid-19 développés par les laboratoires de Pfizer et de Moderna, où la nouvelle technologie doit être maintenue à des températures jamais vues pour un vaccin. Si l'on a opté pour ces deux choix, la réussite de la campagne de vaccination nécessitera de l'Etat un effort financier important.

La mise à jour de notre agenda prendra du temps, ce qui laisse dire que le délai annoncé (janvier) est trop court. Néanmoins, l'organisation est là.

Qui va contrôler le vaccin?

Ce qui doit être fait, c'est que l'Agence nationale du médicament et des produits pharmaceutiques, devrait contrôler le vaccin. Mais, on est au début d'une longue histoire qui n'a pas encore commencé, comme c'est le cas pour l'Agence nationale de sécurité sanitaire dont la création semble n'être qu'un simple effet d'annonce.