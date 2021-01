À l'ombre de l'épineux problème du manque de liquidités au niveau des bureaux de poste et de ses conséquences sur la vie des citoyens et des entreprises, le bilan d'activité présenté par le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, mardi dernier devant la Commission des transports et des télécommunications de l'Assemblée populaire nationale (APN), s'est articulé sur plusieurs axes, la poursuite de la modernisation et du renforcement du réseau national de télécommunications, et notamment le projet du câble sous-marin en fibre optique Alval/Orval (reliant Alger et Oran à Valence en Espagne) qui arrive à une réalisation de 7000 km de fibres optiques, qui «permettra d'améliorer la capacité de transmission, outre la poursuite du programme de modernisation et du renforcement du réseau de télécommunications et des transports» selon le ministre.

Il faut dire qu'aussi importante que puisse être la modernisation du réseau Internet pour l'économie et pour la société, il n'en demeure pas moins qu'il est difficile de donner crédit à des annonces aussi importantes, alors que les actions primordiales, celles qui interviennent directement dans le quotidien du citoyen, notamment la facilité à retirer de l'argent, continuent d'alimenter la polémique et se heurtent à une incapacité réelle du secteur à apporter des solutions fiables. Pour Boumzar, le bilan demeure positif, il fait état de la coordination efficace entre son département et la Banque d'Algérie, précisant que «les retraits en 2020 ont atteint près de 4549 mds DA, un chiffre avoisinant le niveau enregistré en 2019.

Le paiement électronique via la plateforme d'Algérie poste a connu une croissance de +487% alors que les opérations enregistrées au niveau des dispositifs de paiement électronique d'Algérie poste ont vu une hausse de +773%». ce qui peut s'expliquer aisément par les effets des mesures de prévention contre le Covid-19, qui a contraint les citoyens, à opter pour le mode électronique, concernant leurs besoins en matière de retrait d'argent et de paiement. Ce qui est, aux yeux des observateurs, une avancée positive, en matière de vulgarisation du paiement en ligne. Sauf que pour les citoyens qui ne sont pas encore convaincus par ce service, la situation au niveau des bureaux de poste, devient un calvaire et les soumet aux affres des longues attentes et des défections.

Parallèlement, le ministre a tenu à mettre en avant «les efforts déployés afin de finaliser la numérisation du retrait de l'allocation forfaitaire de solidarité, le versement des taxes des inscriptions scolaires des trois cycles d'enseignement via le service

e-paiement ou par carte Eddahabia».

Il faut dire qu'à la veille de la clôture des inscriptions, l'utilisation de ce ser-vice, subit encore une hésitation de la part de certains parents d'élèves, qui ne sont pas rassurés sur la finalité de l'opération et craignent que le paiement ne soit effectif.

Pour eux le paiement au niveau du guichet s'accompagne d'une garantie, qu'est le reçu de paiement.

Par ailleurs, Boumzar est longuement revenu sur les efforts déployés pour la prise en charge des zones d'ombre et du Grand Sud, en matière de connexion Internet, précisant que les réalisations dans ce domaine, ont porté sur «166000 points d'accès pour la 4G, outre l'élargissement de la couverture à 85% au niveau de 508 zones isolées».

En tout état de cause, et en dépit des avancées qui ont été saluées par les membres de l'APN, il est indéniable, que l'amélioration du débit Internet et la résolution du problème des liquidités, demeurent les urgences de l'heure et les réalisations à travers lesquelles, le citoyen ressentira les effets d'un début de changement, et une amélioration du service public.