Les dernières déclarations du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, sur l'état de la presse écrite dans notre pays, donnent froid dans le dos. En marge de l'installation, mardi dernier, du nouveau président-directeur général du quotidien Echaâb, Belhimer a affirmé que le tirage papier de la presse écrite a reculé de 80% entre 2010 et 2019, expliquant que ce taux a encore baissé avec la propagation de la pandémie de Covid-19 à travers le monde. S'il est difficile et surtout douloureux d'admettre un pareil constat d'agonie, ces révélations appellent à une réaction urgente des pouvoirs publics et à un sursaut de la corporation pour épargner une bérézina certaine à un acquis démocratique arraché au prix d'une onéreuse facture faite de larmes et de sang. Comme solution palliative, le ministre de la Communication préconise un basculement on-line inévitable «au regard de l'évolution de la scène médiatique, marquée notamment par l'abandon par plusieurs journaux de l'édition papier pour se tourner vers l'édition électronique». Comment est-ce possible dans notre pays où la transition numérique peine à se mettre en place? Ce n'est qu'une fois le verrou de la numérisation levé par les pouvoirs publics, qu'on pourra ensuite, imaginer et de manière sereine cette transformation.

En réalité, les chiffres avancés par Ammar Belhimer ne sont qu'un cumul de ces 10 dernières années, ce qui n'est pas une spécificité algérienne, mais une tendance mondiale amorcée depuis les années 2000.

En suggérant d‘abandonner totalement la version imprimée, le ministre de la Communication nous renvoie à la lancinante question: la presse écrite survivra-t-elle au tsunami numérique? Allons-nous, d'un seul clic effacer du paysage médiatique une pratique dont l'existence remonte à 250 ans? Le rideau est tombé avant même que ne soit abordé ce débat crucial. La presse écrite est morte, il ne reste plus que sa mise sous terre et sans obsèques en ces temps de pandémie. Les experts les plus optimistes disent qu'elle en a pour moins de 10 ans et ils ne tarissent pas d'arguments pour étayer leurs thèses. Hausses répétées du prix du papier, coût de la main-d'oeuvre, baisse des recettes publicitaires, difficultés de la diffusion et âpre concurrence des médias on-line gratuits, sont communément invoqués.

Cependant, gardons-nous de la vision apocalyptique selon laquelle le journal papier est condamné à mort. Les derniers chiffres, tout frais, venant de France, nous appellent à réviser bien des idées reçues. La presse écrite se porte relativement bien malgré la terrible secousse du Covid-19. Qu'on en juge: A l'exception du journal L'Equipe qui recule de -27% à 169 981 exemplaires en raison de la suspension de toutes les activités sportives, les autres éditions ont bien résisté. La Croix n'a accusé qu'un léger recul de -7% à 83 145 exemplaires, Libération -5% à 71 804 exemplaires, Le Figaro -5% à 302 221 exemplaires. Mieux, Les Echos affiche une progression de +4% à 136 760 exemplaires et plus spectaculaire encore Le Monde snobe l'univers de la Toile avec une progression de +12% à 357 094 exemplaires.

La presse anglo-saxone affiche, elle aussi un bonne santé. The Economist, créé voici

175 ans, en fournit un exemple frappant. L'hebdomadaire continue de voir ses ventes progresser. Il est tiré aujourd'hui. à 1,6 million d'exemplaires d'exemplaires.

On l'aura donc compris: la bataille du print est loin d'être perdue et l'universitaire américain Philip Meyer a peut-être raison d'aller à contre-courant du pessimisme ambiant en accordant un sursis de plus de 40 ans pour la presse écrite. Meyer fixe à 2043 la date du dernier exemplaire d'un journal imprimé. L'optimisme de Philip Meyer n'est pas une lubie, mais puise ses arguments d'une réalité historique. Selon lui, les médias ne s'entretuent pas, du moins jusque-là. La radio, n'a pas tué le journal et la télévision n'a pas tué la radio de même que le e-book n'a pas éliminé le livre. C'est dire que la presse écrite n'est pas à sa première grande épreuve. La radio, puis la télévision, qui étaient de redoutables concurrents ne l'ont pas achevée. La parade de la presse écrite était de s'orienter vers ce qu'on a appelé un «journalisme contextuel».

Ce fut l'âge d'or des news magazines. Puisque les faits étaient déjà connus, les journalistes de la presse écrite se spécialisaient dans leur mise en perspective. On est toujours à cette même problématique et aux mêmes questionnements: De quels quotidiens les lecteurs ont-ils besoin aujourd'hui? Le diagnostic rappelle qu'il s'agit aussi d'une crise éditoriale. L'un des rôles traditionnels de la presse était celui d'être une courroie de transmission. Pour prendre connaissance des communiqués ministériels, des entreprises, des syndicats, pour connaître les dépêches d'agences de presse, il fallait acheter un journal. Aujourd'hui, ces communiqués sont présents sur différents sites. Ils sont donc devenus des produits d'appel, diffusés gratuitement. La presse doit offrir désormais une valeur ajoutée. Se mettre à analyser, à décrypter l'actualité et à aller au-delà de l'information. Même sur cette prairie, elle n'est pas la seule à y brouter. Des blogs, des think tanks offrent des analyses gratuites de qualité. Ils peuvent selon leurs compétences, livrer des analyses au moins aussi pertinentes qu'un journaliste professionnel. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. La révolution de la presse ne se situe pas seulement au niveau de la distribution, mais aussi de la production de contenu. Aujourd'hui, les rédactions doivent s'adapter, pour produire à la fois pour le journal imprimé, le print et l'Internet, le digital. Le Washington Post est un exemple parfait de cette adaptation.

Le Monde snobe l’univers de la Toile avec une progression de +12%

Interpellé sur les arguments qui ont guidé son journal à soutenir le candidat Barack Obama et les impacts de cette décision sur le vote du 4 novembre prochain, Milton Colleman, rédacteur en chef au Washington Post, a trouvé une parade bien américaine à l´escarcelle d´un Obama trop chouchouté par les médias. Pour justifier la position de son journal par rapport à l'élection présidentielle de 2008, il a avancé que «The Washington Post is a big businessman (Le Washington Post est un grand businessman)»

Ce quotidien a été repris en 2013 par Jeff Bezos, principal actionnaire et fondateur d'Amazon. Bezos a transformé le Washington Post en développant une application informatique facilitant la publication à la fois sur papier et sur Internet.

En s'adaptant aux technologies du Net, le journal a retrouvé le chemin de la rentabilité et de la croissance des abonnements payants.

Un sursis de 40 ans pour la presse écrite

L'enjeu, c'est donc d'imaginer un modèle économique rentable après celui du papier. Le monde de l'information n'est pas en crise, il est en pleine mutation. Nous sommes au milieu d'un foisonnement d'initiatives, et sans doute seulement à son tout début et le débat doit avoir lieu.

Car, il serait suicidaire d'entamer la féroce bataille numérique avec d'énormes défauts dans la cuirasse. L'Algérie a beau claironner qu'elle a la meilleure presse écrite dans le Monde arabe et en Afrique, mais les faits sont là: des énergumènes venant d'horizons totalement étrangers au monde médiatique ont infesté la profession, créé des journaux qui ne se lisent pas, qui ne se vendent pas, mais qui existent juste pour siphonner une manne publicitaire sous l'oeil acquiescent des pouvoirs publics. Est-il raisonnable, aujourd'hui, de reproduire ces innombrables tares de la presse écrite dans le monde numérique?

Pour minimiser les dégâts collégiaux, il est souhaitable de voir, même recommander de s'inspirer des expériences menées dans d'autres pays. En France, pour ne citer que cet exemple, la prime est donnée aux sites Web de la presse écrite. C'est sur le site du Figaro, du Monde du Parisien, de Libération, etc.. que l'on trouve la bonne information on-line. En basculant sur le Web, les équipes rédactionnelles qui ont déjà un capital expérience et du savoir-faire peuvent aisément exercer en tant que professionnels un métier avec ses règles de base: chercher, trouver, sourcer, recouper, contextualiser et historiciser.

Il se trouve que c'est exactement le talon d'Achille de la plupart des publications algériennes traitant de l'actualité on-line. Le numérique tarde à faire ses preuves en raison de ce déficit flagrant de professionnels et de règles de base dans la pratique journalistique. Certes, il existe une nuée de journaux électroniques et à quelques rares exceptions- il y a des éditions qui font un travail de haute facture-, mais le Web se résume à une cacophonie de sites qui mettent sur le même piédestal le futile et le sérieux. Sur la Toile, la confusion a été telle qu'il n'y a plus de distinction entre une vraie information, une analyse et un commentaire.

Nous risquons de perdre un métier précieux : l’orfèvrerie des mots

On prend les opinions et les humeurs pour des vérités factuelles et les internautes cherchent prioritairement à conforter leurs idées préétablies, plutôt qu'à s'informer. Dangereux avatar d'une révolution numérique qu'on croyait destinée à permettre un progrès spectaculaire de la démocratie! Hélas, on assiste, désarmés, à des avalanches d'insultes et de quolibets, à une polarisation du débat public et à la propagation de théories les plus farfelues. C'est dans cet étang fait d'eaux troubles, de vase et probablement de crocodiles, qu'est appelée à nager la presse écrite. Autant prétendre escalader l'Himalaya sans crampons.

«L'affaire», concerne et les professionnels et les pouvoir publics. Faut-il laisser filer un métier, une technicité pour ensuite rater le virage numérique? Pour les amateurs de joaillerie, nous perdrons un métier précieux: l'orfèvrerie des mots.