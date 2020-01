La Conférence de Berlin centrée sur le conflit libyen est une opportunité réelle pour engager un processus sérieux devant aboutir à une solution pacifique dans ce pays qui partage près d’un millier de kilomètres de frontière avec l’Algérie.

De fait, la participation du président de la République au Sommet répond à un impératif de la plus haute importance qui se rapporte à la sécurité intérieure. La voix de l’Algérie doit être entendue et c’est d’ailleurs ce qu’a bien compris la chancelière Angela Merkel.

Il reste que la participation de l’Algérie à cette conférence répond à un autre impératif, tout aussi essentiel dans la conception que se font les Algériens du voisinage.

En effet, loin de toutes les approches «stratégiques» que formuleraient certains chefs d’Etat, le président Tebboune sera porteur d’un message du peuple algérien. Il n’y a rien de bizarre dans ce genre de propos, en ce sens que les Algériens dans leur ensemble, peuple et gouvernement, sont d’accord sur les principes de la non-ingérence et du bon voisinage.

Autant, personne en Algérie ne voudrait voir un militaire algérien fouler le sol libyen, autant il est essentiel de mettre en évidence les liens fraternels qui lient les deux peuples, qui n’en sont, en fait qu’un seul, séparé par la nuit coloniale. C’est d’ailleurs pour cela que Abdelmadjid Tebboune sera la voix des Libyens, ceux qui souffrent en silence et qui n’ont trouvé que l’Algérie pour leur venir en aide au plan humanitaire. Il s’agira, à Berlin, d’apporter une aide politique et diplomatique. L’important sera certainement de faire admettre l’inefficacité de la solution militaire et surtout des ingérences. Les tenants du «passage en force» élaborent leur stratégie, sans tenir compte d’un facteur central dans la donne libyenne qui est le peuple.

Dans cette conférence, l’Algérie qui est une puissance militaire reconnue, par tous les pays africains et le reste du monde, met sa force de dissuasion au service exclusif de la paix dans la région. Facteur primordial de stabilité dans la région d’Afrique du Nord et du Sahel, l’Algérie entend jouer ce rôle, dans le respect de la souveraineté de tous les pays, de la Libye au Burkina Faso en passant par le Mali. L’interventionnisme occidental a bien montré ses limites et l’entrée en guerre d’une armée supplémentaire ne résoudrait rien. C’est pour cette raison que la voix de l’Algérie est importante à Berlin.

La diplomatie algérienne milite pour la fin de toutes les ingérences. Cela favoriserait un climat apaisé et construirait un processus interlibyen inclusif. C’est la seule option que saluerait, sans réserve, le peule libyen. Mais ce ne sera pas facile d’obtenir un accord de tous les intervenants dans ce dossier.

Et pour cause, les puissances étrangères, qui s’asseoiront autour de la même table, sont principalement motivées par les richesses du sous-sol libyen. Il reviendra au chef du gouvernement (GNA) Fayez al Serraj et au maréchal Khalifa Haftar de savoir tenir compte des intérêts de leur peuple et de leur pays. En cela, ils trouveront l’Algérie à leur côté. C’est là le message que délivrera le président de la République à Berlin. Et c’est ce désir de paix qui a amené un véritable ballet diplomatique à Alger. L’ensemble des parties concernées de près ou de loin par le problème libyen ont pris attache avec le président de la République. à commencer par le président du Conseil présidentiel du Gouvernement d’union nationale (GNA) libyen Fayez al Serraj, suivi respectivement du ministre turc des Affaires étrangères (AE), Mevlut Cavusoglu, du chef de la diplomatie italienne, Luigi Di Maio, du ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Chokri et du président du Conseil italien, Giuseppe Conte.