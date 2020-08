La rencontre gouvernement-walis qui se tiendra aujourd'hui et demain aura à faire une évaluation de la première rencontre qui s'est tenue les 16 et 17 février 2020. Il faut rappeler que cette rencontre s'est arc-boutée sur la nécessaire révision du mode opératoire quant à la gestion et la prise en charge des préoccupations directes des citoyens.

Donc les recommandations mises en branle par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, seront traitées avec attention et sérénité durant la rencontre d'aujourd'hui pour évaluer l'action des walis et suivre la prestation de ces derniers quant à leur engagement en matière de mise en oeuvre desdites recommandations.

La deuxième rencontre gouvernement-walis sera la continuité de la première qui s'est donnée comme objectif l'«instauration d'une Algérie nouvelle, qu'il a été procédé à l'organisation de la rencontre gouvernement-walis 2020, dans une perspective d'analyse et d'explication du plan d'action du gouvernement et ses mécanismes de mise en oeuvre, selon une approche qui s'appuie sur la participation des autorités locales, représentées par les cadres et élus, en vue de concrétiser d'une manière effective, intégrée et participative, l'ensemble des actions de développement pour lesquelles s'est engagé le président de la République et qui sont contenues dans le plan d'action du gouvernement».

Il est évident que la deuxième rencontre gouvernement-walis sera différente et particulière par rapport à la précédente. L'Algérie a connu depuis, une pandémie des plus ravageuses et mortifères aux retombées néfastes sur les secteurs névralgiques de l'Etat que ce soit au plan économique, social ou politique. La rencontre gouvernement-walis bis sera l'occasion pour aborder la question de la crise sanitaire majeure, mais aussi reprendre en main les objectifs qui ont trait aux recommandations du président de la République dont l'essentiel est inhérent à l'amélioration de la situation sociale des citoyens.

Les zones d'ombre seront, elles aussi, soulevées et traitées avec acuité.

Donc, pour ainsi dire, les mêmes problématiques qui ont été soulevées lors de la première rencontre gouvernement-walis seront débattues et évaluées pour déterminer la performance des walis et leurs prestations. Il faut signaler que le président de la République avait exigé que le travail du wali doit être déterminé par un objectif clair et réalisable comme une nouvelle forme de gestion en matière de résolution des problèmes des citoyens lambda. À ce propos, il est clair que la rencontre d'aujourd'hui sera l'occasion pour évaluer le travail des walis par rapport aux points nodaux en rapport avec la gestion de la ville et la mise en place des schémas urbains et de réseaux de transport et de circulation dans des endroits isolés. Il faut rappeler que parmi les recommandations de président de la République adressées aux walis pour les mettre en pratique c'est «l'amélioration continue du cadre de vie citoyen à travers une démarche de planification des systèmes de développement local, la gestion rationnelle du foncier économique, la mise en place d'une gouvernance urbaine axée sur la gestion moderne des nouvelles villes et la gestion de la problématique routière dans le cadre d'une stratégie multisectorielle intégrée, dont la finalité englobe les leviers de réduction des accidents de circulation».

La crise sanitaire majeure qui frappe le pays est pour beaucoup dans le ralentissement de projets destinés à juguler les problèmes directs dont souffrent les citoyens, surtout ceux qui subissent les difficultés et les fatras dans l'intérieur du pays, qui sont privés de l'eau, de l'électricité et du transport.

Le déconfinement graduel est à même de permettre aux pouvoirs publics de s'orienter vers les questions brûlantes qui frappent de plein fouet la vie quotidienne des citoyens qui souffrent des retombées de 6 mois de confinement dans des conditions socio-économiques dramatiques pour un nombre important de citoyens dont l'emploi est précaire et sont parfois dépourvus de rentrées d'argent pour faire face à cette situation de précarité extrême aggravée par la pandémie de coronavirus.