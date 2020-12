La maladie de Abdelmadjid Tebboune n'est qu'une parenthèse dans l'histoire de son mandat qui va bientôt se refermer avec son proche retour au pays. Le président de la République, hospitalisé depuis le 28 octobre dernier en Allemagne, après avoir contracté le Covid-19, sera totalement rétabli dans «deux à trois semaines», comme il l'a, lui-même annoncé, dans un message vidéo adressé aux Algériens depuis son lieu de convalescence. L'apparition du chef de l'Etat, la première depuis le 15 octobre dernier, était des plus attendues après sa longue absence qui avait suscité de nombreuses rumeurs, malgré les communiqués réguliers de la présidence de la République sur l'état de santé du président. Des médias étrangers présageaient même le pire, évoquant, avant l'heure, le spectre d'une vacance du pouvoir telle que l'avait connue le pays, ces dernières années. L'image et le son vont mettre fin à toutes ces spéculations. Certes, avec un air fatigué, le visage amaigri, Abdelmadjid Tebboune est apparu affaibli par la maladie, mais son discours de 5 minutes, prononcé d'une voix claire et limpide et avec une parfaite diction, prouve qu'il commence à retrouver sa santé. Les messages qu'il a passés dans son discours, illustrent également le fait qu'il suit de près les événements qui se déroulent sur la scène nationale, mais aussi dans le monde. Le chef de l'Etat est revenu sur le premier anniversaire de son élection pour assurer la poursuite des réformes. Il a parlé de la rentrée scolaire et a insisté sur la prise en charge dans les zones d'ombre. Il a annoncé la révision de la loi électorale dans une dizaine de jours, laissant entendre que des élections législatives anticipées seront donc bientôt tenues. Abdelmadjid Tebboune a aussi évoqué la crise sanitaire et la deuxième vague du coronavirus qui a frappé le pays. Mais le plus important reste sûrement le message qu'il a adressé à l'international. Sans citer explicitement le pacte honteux établi par le voisin de l'Ouest, avec le président sortant, Donald Trump, consistant en la normalisation des relations du Maroc avec Israël, en contrepartie de la reconnaissance américaine d'une pseudo-marocanité sur le Sahara occidental, le président Tebboune a lâché: «L'Algérie est forte, elle est plus forte que certains ne le pensent. Ce qui se passe actuellement était prévu et l'Algérie ne peut être déstabilisée». En fait, il semble bien que cette menace qui cible l'Algérie, est la raison première qui a décidé le chef de l'Etat à faire une apparition. Certes, le président se devait de la faire, pour rassurer son peuple, mais il a été amené à revoir son calendrier, en raison des graves évolutions que connaît la région. Son message est donc un avertissement à l'adresse de tous ceux qui pensent ou qui ont pensé, qu'en raison de la maladie du président, l'Algérie, affaiblie, est devenue une proie facile. Pour rappel, la revue El Djeïch avait appelé les Algériens à rester vigilants et à se tenir prêts à toute éventualité. Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a, lui aussi, mis en garde contre les «réelles menaces à nos frontières», en précisant que l'Algérie «est visée». Avec son apparition, le président aura eu donc le mérite de rassurer sur la continuité de l'Etat.