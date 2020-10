Alors qu'elle avait démarré d'un pas incertain, la campagne référendaire qui a été clôturée mercredi dernier, a permis durant 22 jours, à la majorité des acteurs de la scène sociopolitique de débattre, d'expliquer et de prendre position par rapport à la révision constitutionnelle, et sur l'importance de l'échéance électorale du 1er novembre.

Hormis quelques dérapages qui ont défrayé la chronique, tel que la déclaration irréfléchie du ministre de la Jeunesse et des Sports, ou les remontrances déplacées du wali d'Oran à l'adresse de l'enseignante de l'école primaire docteur Benzerdjeb, le plus grand débat s'est articulé entre deux visions, deux postions, en l'occurrence celle de la mouvance islamique, qui considère que le projet d'amendement porte atteinte à la langue arabe et à l'islam, tandis que les antagonistes de la scène politique y voient une opportunité ultime pour donner un sens final au processus engagé et amorcer la reconstruction du pays sur des bases juridiques et constitutionnelles nouvelles. Ceci étant, il est à souligner que plusieurs partis islamistes ont signifié clairement leur adhésion au projet de révision de la Constitution et ont appelé les Algériens à ne pas manquer ce rendez-vous. Dans ce contexte, il faut dire que les appels à une grande mobilisation ont été la constante de la campagne référendaire, qui a connu un rythme soutenu et grandissant des animateurs de tous bords. S'exprimant des quatre coins du territoire national, les formations politiques, les associations, les universitaires, les personnalités nationales et les hauts responsables de l'Etat, ont mis l'accent particulièrement sur la préservation de l'unité nationale et sa souveraineté. Ils ont tenu à prévenir contre les tentatives de division, valoriser les effets des nouvelles dispositions de la mouture finale et notamment l'importance de faire du référendum du 1er novembre un point de départ pour la nouvelle République et une première étape pour concrétiser les reformes annoncées. Cependant, il est à relever que la société civile a été appelée à jouer pleinement son rôle et s'est distinguée par des actons qui actent clairement son passage d'un statut terne et sans effet sur la vie politique, au statut d'acteur politique incontournable. Une mise en valeur qui reflète sans ambigüité, une reconfiguration de la scène politique, autant nécessaire que prévue.

Par ailleurs, les derniers jours de la campagne, ont été marqués par une présence massive sur le terrain, des membres du gouvernement, comme un élan officiel pour signifier définitivement la volonté de l'Etat d'opérer le grand changement et la rupture avec les anciennes gouvernances. Est-ce à dire que la campagne référendaire a été à la hauteur des attentes des animateurs et des citoyens? On ne pourra le savoir qu'après avoir eu connaissance des résultats du référendum. Cependant, il est indéniable qu'en matière d'explications et d'éclairages sur les articles de la mouture finale, la campagne semble avoir tenu toutes ses promesses. En outre, il est à souligner que le Conseil constitutionnel a jugé important de rappeler que les citoyens ont le droit de contester le déroulement du vote durant le référendum du 1er novembre, expliquant à travers un communiqué rendu public, jeudi dernier: que

«dans le cadre du contrôle de la régularité du référendum sur l'amendement de la Constitution prévu le 1er novembre 2020 et soucieux de garantir les conditions idoines pour exercer le droit de recours sur la validité des opération de vote, conformément à l'article 182 (alinéa 3) de la Constitution, l'article 172 de la loi organique relative au régime électoral modifiée et complétée, outre les articles 73, 74 et 94 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel modifié et complété, le Conseil rappelle que tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote, à travers une réclamation»