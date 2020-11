Après le dur réquisitoire du procureur général près le tribunal criminel de Blida, dans le procès d'El Khalifa Bank, la tâche de la défense n'a pas été de tout repos. Les avocats de Abdelmoumène Khalifa se sont fortement démenés pour démonter les charges retenues et la perpétuité requise à son encontre. Niant, dans sa plaidoirie, les accusations d'association de malfaiteurs, de banqueroute ou encore de vol qualifié, Me Medjhouda Merouane, a commencé par dire: «Je ressens un sentiment d'insécurité et la peur de ne pas bénéficier d'un procès équitable me hante. C'est cette peur qui avait empêché Abdelmoumène Khalifa de se rendre en 2003», avant de poursuivre «on reproche à mon client des faits qu'il n'a pas commis» pour des «motifs politiques». Pour l'avocat, «l'ancien régime avait l'intention de liquider la Banque Khalifa avant même de découvrir les soi-disant infractions et dépassements» dans le seul but «d'évincer Abdelmoumène Khalifa qui avait refusé de soutenir le second mandat de l'ex-président Bouteflika». Pour la défense Abdelmoumène qui «était un exemple du jeune Algérien ambitieux qui a défié le terrorisme en optant d'investir dans son pays et de contribuer à la création de milliers de postes d'emploi en faveur des jeunes à l'époque», a été brisé par le système. Revenant sur chacune des charges dans le détail, Me Medjhouda va commencer par expliquer que la régularisation par les 11 écritures comptables du supposé déficit trouvé dans la caisse principale a été faite alors que Abdelmoumène Khalifa ne se trouvait plus, depuis une semaine, sur le sol algérien. Il s'est interrogé alors «comment peut-on le considérer comme étant le principal auteur?».

«Espoirs dans la justice de l'Algérie nouvelle»

En sus, va encore souligner l'avocat, «Akli Youcef, l'ex-responsable de la caisse principale de la banque avait été condamné, en 2007, comme étant le principal auteur du trou financier. Il est donc légalement impossible de reprocher ces mêmes charges à Abdelmoumène Khalifa».

Me Medjhouda s'étonnera également que l'accusation ait retenu le vol en réunion et l'abus de confiance, alors même que les fonds déposés à la banque El Khalifa, l'ont été de manière volontaire et sur la base d'un accord avec les clients. Faisant valoir le fait que «tous les responsables des établissements publics qui ont déposé les fonds ont été acquittés du crime de corruption», l'avocat a plaidé pour l'abandon de cette inculpation pour son client. Pour le trafic d'influence, «Abdelmoumène n'a jamais occupé de poste de cadre au sein de l'Etat pour qu'il en soit accusé». La défense qui a plaidé l'acquittement de son client ne manquera pas, à la fin de sa plaidoirie, d'affirmer que Abdelmoumène Khalifa «place tous ses espoirs dans ce procès qui intervient à l'ère de la nouvelle Algérie». Les robes noires qui ont défilé à la barre, par la suite, ont tous plaidé l'acquittement de leurs mandants qui, affirment-ils, «ont été arbitrairement privés de leur liberté et de leurs biens, seulement parce qu'ils étaient parmi les cadres les plus proches de l'accusé principal, qui est, lui aussi, une victime d'un règlement de compte de l'ancien système». L'avocat de Chachoua Abdelhafid, ancien directeur général adjoint de la société de prévention et de sécurité du Groupe Khalifa, contre lequel une peine de 20 ans de prison ferme et la confiscation de tous ses biens, ont été demandés par le parquet, a plaidé l'innocence réfutant les arguments d'accusations, à savoir «constitution d'une association de malfaiteurs, vol qualifié et abus de confiance», car, a-t-il expliqué, «son travail n'avait aucune relation avec la gestion de la banque, vu qu'il était en charge des opérations de transport de fonds». Il a signalé, en outre, que son client, qui a été condamné en 2015 à 10 ans de prison ferme, a «payé le prix de la relation de parenté qui le liait avec Khalifa», avant de plaider pour son acquittement et la mainlevée sur ses biens.

«Condamnés pour leur promiscuité avec l'ex-golden boy»

Même son de cloche pour l'avocat de l'accusé Belaïd Kechad, ancien directeur de l'agence de Blida, contre lequel une peine de 18 ans de prison ferme a été requise. L'avocat a indiqué que son client qui est «parmi les meilleurs cadres bancaires, formés à l'étranger, a été impliqué dans cette affaire du fait qu'il était proche de l'ancien P-DG du Groupe Khalifa». L'avocat a axé sa plaidoirie sur le fait que l'expertise financière «n'a pas prouvé l'enregistrement de trous financiers dans les agences gérées par Kechad». Quant aux autres accusations portées contre lui pour avoir intervenu auprès des directeurs d'Offices immobiliers afin de les inciter à déposer leurs fonds à Khalifa Bank, il a estimé qu'il s'agit d'«une action purement commerciale, qui n'est pas punie par la loi». La défense de l'ancien DG du groupe Saidal, Ali Aoun poursuivi pour corruption et abus d'influence pour avoir reçu un véhicule du Groupe d'El Khalifa et contre lequel le procureur général a requis une peine de 5 ans de prison ferme, a indiqué que son client, l'un des meilleurs cadres, «était victime d'un complot en vue de le licencier». Les avocats des ex-directeurs des caisses de l'Etat (Cnac, Cnas) qui encourent une peine de 4 ans de prison ont mis en avant quant à eux, le respect de la procédure et l'information de la tutelle. Le collectif de défense du reste des accusés devra poursuivre demain ses plaidoiries avant que la juge ne donne un dernier mot à la douzaine d'accusés qui comparaissent dans ce procès et n'entre en délibérations. Rappelons enfin que le procureur général a requis mercredi dernier, la perpétuité à l'encontre de Abdelmoumène Khalifa et des peines allant de 20 ans à 4 années de prison à l'encontre des 11 accusés restants. En 2015, l'accusé principal avait été condamné à 18 ans de prison ferme. Ce dernier est en détention depuis 13 ans déjà.