Après la 1ère, 6e et 3e Régions militaires, le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, Saïd Changriha était, hier, à la 5e Région militaire dont le siège est à Constantine. L'hôte de la ville historique des Ponts a donc poursuivi son périple aux différentes Régions militaires, parallèlement au lancement du programme de préparation au combat au titre de l'année 2020-2021. Comme dans toutes les Régions militaires où il s'est déplacé, le chef d'état-major a, lors d'une réunion au siège du Commandement de la Région, prononcé une allocution. Il ne manquera pas de revenir sur le référendum encore une fois, pour soutenir qu'il s'agit là du «devoir de tous les nationalistes dévoués aujourd'hui, et à leur tête l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de Libération nationale, de contribuer de manière effective à la réussite du référendum sur le projet de révision de la Constitution», dont l'objectif, explique le chef d'état-major est, à ne pas en douter, «d'atteindre le changement escompté». À l'adresse des Algérien et à moins du 10 jours du jour J, le général de corps d'armée déclarera: «La parole revient désormais au peuple algérien fier, qui saura comment construire l'Etat de droit, où nul autre n'est souverain que la loi», car estime Saïd Changriha «il s'agit de l'Algérie, terre des millions de chouhada, qui ont consenti ce qu'ils avaient de plus cher, afin que la patrie connaisse le sens réel de l'affranchissement et de l'indépendance totale», et ce, atteste-t-il «en permettant à la volonté populaire dans son sens concret et correct de tracer les repères de l'avenir du pays, en toute liberté et démocratie». Par la suite, le général de corps d'armée a présidé une réunion de travail, en présence des directeurs régionaux, des responsables des ser-

vices de sécurité et des commandants des Secteurs opérationnels, lors de laquelle il a suivi un exposé global présenté par le commandant de la Région, portant sur la situation en territoire de compétence. Le général de corps d'armée a donné une série d'instructions et d'orientations qui concernent dans leur ensemble, la nécessité de faire preuve davantage de vigilance et de prudence, tout en intensifiant les mesures et dispositions préventives, afin de garantir le bon déroulement du prochain référendum sur le projet de révision de la Constitution. Pour rappel, lors de sa visite avant la 3ème région, le général de corps d'armée avait insisté sur deux points essentiels, le référendum, en lançant une mise en garde contre ceux qui tentent de marchander avec l'identité des Algériens et ceux qui continuent d'instrumentaliser la religion à des fins politiques. Il a également adressé un message clair à l'égard des clans occultes qui s'activent à mettre à leur profit la situation chaotique dans les pays voisins pour déstabiliser l'Algérie. Note très importante également dans son discours à Béchar quand il avait souligné: «Nous considérons le prochain référendum populaire sur le projet de révision de la Constitution, dont la préparation, matérielle et morale, s'effectue de manière assidue, compte tenu du fait qu'il constitue une des étapes importantes que le peuple algérien continuera à franchir, avec résolution et détermination, sur la voie de l'édification de l'Algérie nouvelle et concrétiser sa prospérité économique et son essor socioculturel.» Le chef d'état-major de l'ANP a soutenu dans ce contexte: «Nous estimons, dans l'Armée nationale populaire, que la réalisation de tous ces nobles objectifs passe impérativement par l'instauration de la paix et la stabilité.» C'est ainsi que, pour lui, «une Algérie sûre et stable, capable de préserver sa souveraineté et son indépendance nationale et sauvegarder son intégrité territoriale et populaire, voire apte à préserver les attributs de son identité et les protéger de toute forme d'altération». D'où la certitude que ce rendez-vous du 1er Novembre sera une étape cruciale.