La commission Laraba s'est attelée à travers ses experts à expliquer les fondements de la mouture de l'avant-projet de la loi organique relative au régime électoral, et ce, dans le cadre d'une journée d'étude ouverte à la presse nationale.

Dans ce sens, Ahmed Laraba a saisi cette opportunité pour présenter les modifications et les révisions proposées dans la mouture de l'avant-projet en question. Mais le débat a permis aux experts de la commission dans le cadre de cette journée d'étude d'aborder les questions clés de cette mouture et les perspectives d'un changement après enrichissement et adoption dudit avant-projet.

À ce propos, la question du mode électoral, l'indépendance de l'Instance nationale de la surveillance des élections et le financement de l'opération électorale et son encadrement, ont constitué les points nodaux de cette rencontre.

Pour Laraba et sa commission, le «financement et la surveillance de la campagne électorale et référendaire, ont bénéficié de la part du lion en matière de révision et d'ajout d'autres articles», a souligné le président de la Commission des experts pour la préparation de la mouture de l'avant-projet de la loi électorale. Dans le même registre, Laraba a indiqué que «le chapitre 3 de la mouture de l'avant-projet a abordé la campagne électorale et son financement. Ce chapitre est, selon le président de la Commission des experts chargés de préparer la mouture, le plus important en matière d'articles et de modifications. Il concerne les articles 72 jusqu'à 120», une manière de montrer que ce chapitre a été bien cerné de par ce qu'il revêt comme importance capitale dans tout le processus électoral. Le mode électoral et la question de la parité dans la présentation des candidats hommes et femmes, ont bénéficié d'un large débat dans le cadre de la journée d'étude. Ces deux volets sont «toujours en phase de mouture et non pas d'articles de la loi organique d'une manière définitive», a rappelé le professeur et rapporteur Walid Laâgoune dans le but de clarifier que ce débat se déroule autour d'une mouture qui attend que les partis politiques proposent leurs remarques et leurs lectures en la matière. À ce propos, le rapporteur a expliqué que «la question de partage 50/50 de la représentativité dans la liste électorale entre candidats hommes et candidats femmes a été soulevée dans le cadre de la révision de l'ancien régime électoral basé sur le système des quotas alors que le niveau régime électoral tel que prévu dans la mouture, est un régime qui tient compte des listes ouvertes», a souligné le rapporteur de la commission, Walid Laagoune.

Laagoune a fait allusion aussi aux nouveautés dans la mouture actuelle, en rappelant que «c'est la première fois qu'une loi électorale sera régentée par un régime où l'infraction électorale est soulevée et détaillée dans la mouture proposée à enrichissement», a-t-il rappelé. La question essentielle qui taraude l'ensemble des protagonistes politiques, c'est l'indépendance de l'Instance nationale de la surveillance des élections. Ce volet a été «traité avec minutie dans la mouture de l'avant-projet relatif à la loi électorale», et d'ajouter «l'instance aura des prérogatives quant à la préparation et la gestion de l'opération électorale de début jusqu'à la fin», a-t-il mentionné.

Ce volet a été abordé par les présents avec acuité de par ce qu'il constitue comme enjeu et défi quant à la mise en place de nouveaux mécanismes qui pourront assurer une élection transparente, propre et honnête. Plusieurs questions relatives à la nature du scrutin et le seuil des 4/% exigé pour le candidat d'un parti si les résultats de l'élection seront en deçà de ce chiffre. La commission des experts a fait dans l'explicative et la pédagogie pour faire passer son message en tant qu'instance dont la mission est uniquement de préparer et de proposer un avant-projet de loi organique comme c'est le cas à propos de la loi électorale.

La commission a rappelé aussi que «les articles en rapport avec le financement de la campagne électorale et le contrôle de la nature de l'argent au niveau de l'opération électorale en entier, sont complètement cernés par des artifices qui feront en sorte que l'argent sale et les pratiques suspectes en la matière, n'auront plus de raison à exister comme cela a été le cas durant les expériences précédentes», ont exprimé unanimement les experts de la commission présidée par le professeur Laraba.