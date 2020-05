L'avant-projet de Constitution ne fait visiblement pas consensus auprès des acteurs politiques sur certains de ses aspects. En effet, selon que l'on soit islamiste, démocrate ou nationaliste, les lectures changent et l'on sent bien un sérieux gouffre qui sépare actuellement les trois familles politiques qui composent le paysage idéologique national. Les premières «salves» des partis et personnalités nationales font ressortir d'énormes divergences dans les appréciations que font les uns et les autres de la question de l'identité, de l'indépendance de la Justice et de l'équilibre des pouvoirs. En effet, si pour les islamistes, l'identité amazighe ne devrait pas être mesurée à l'arabité et à l'islamité, les démocrates insistent, pour leur part, sur les rapports exécutif-législatif qu'ils estiment encore très en faveur de l'exécutif et vont jusqu'à nier le caractère semi-présidentiel de la Constitution que défend le Comité des experts missionné par le chef de l'Etat pour élaborer une Loi fondamentale consensuelle.

De leur côté, les nationalistes, à travers les formations politiques actuellement majoritaires à l'APN et au Conseil de la nation, ne trouvent pas de défauts majeurs à l'avant-projet de Constitution et s'excluent, de fait, d'un débat qui promet d'être houleux. A moins qu'ils campent le rôle des défenseurs des propositions originelles, lesquelles ont tout de même été produites par un collège de juristes et experts en droit constitutionnel. Il est, en effet, entendu que les remarques des partis de l'opposition sont argumentées, mais il n'en reste pas moins qu'un leader politique n'est pas censé être à la hauteur d'un expert en droit constitutionnel, qui est une filière universitaire à part entière, et le Comité d'experts n'est assurément pas un groupe de «bonhommes inféodés» au système comme le suggèrent certains courants radicaux.

Il va de soi que les partis et les personnalités nationales ont, pour ce qui les concerne, la mission d'insuffler du «politique» dans la Constitution, à même de lui donner une dimension véritablement populaire, de sorte à ce que les citoyens s'en saisissent et l'adoptent. C'est cette dimension qui manque actuellement au travail très technique du Comité d'experts. Cela pour dire que quels que soient les divergences de vue et les «noms d'oiseaux» que les partis vont se lancer à propos de tel ou tel autre amendement de l'avant-projet de la Loi fondamentale, le débat est plus que nécessaire pour permettre à tous de mettre la main à l'édification de la nouvelle Algérie. Le président de la République a été on ne peut plus clair à ce propos. Il a affirmé lors d'un des entretiens qu'il a accordés à la presse nationale qu'il n'avait aucunement l'intention d'influer d'une manière ou d'une autre sur les débats. Son ministre- conseiller a, d'ailleurs, réaffirmé, récemment, l'intention de la présidence de la République de ne pas s'immiscer dans le débat.

Cette garantie, faut-il le souligner, très importante pour l'opinion nationale, est l'un des facteurs de réussite de cet immense chantier qu'est la naissance d'une nouvelle Constitution, véritablement consensuelle. L'autre facteur qui n'est pas moins déterminant, bien qu'assez technique, concerne les modalités d'organisation des débats au sein de la société. En effet, il ne s'agit pas pour le citoyen d'écouter les uns et les autres séparément. Il est tout à fait indispensable pour les Algériens que les débats soient véritablement publics et contradictoires. Les différentes sensibilités doivent s'exprimer et surtout être écoutées par le commun des Algériens. Il revient aux pouvoirs publics de mettre en place les mécanismes idoines, à même de garantir l'expression de tous les courants idéologiques dans une transparence qui ne souffrira d'aucune équivoque et dans le respect total des lois de la République. En encadrant lesdits débats, l'Etat doit également montrer une grande fermeté contre n'importe quel dérapage. Cette condition, que le citoyen moyen saura certainement apprécier, est un garant de la stabilité du pays et une sécurité contre les intrusions de forces politiques haineuses, qui ne cherchent que le malheur de l'Algérie et des Algériens.

Si pour l'heure, «le débat» est une série de monologues, confinement oblige, l'après-Covid-19 devra marquer l'entame du vrai débat. Toutes les plates-formes de communication, les espaces publics seront immanquablement «réquisitionnés» pour donner aux citoyens l'opportunité de bien connaître leur Constitution, ses failles, ses points forts. Et ce sera surtout l'occasion pour jauger le personnel politique national, et le cas échéant, lui insuffler du sang neuf. C'est effectivement dans pareils épisodes politiques majeurs que naissent les vocations.