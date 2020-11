Près de 30 ans après le moratoire sur la peine de mort, l'Algérie vient de franchir le Rubicon, en rétablissant la peine de mort. «Ce texte intervient en application des instructions données par le président de la République au gouvernement, pour l'élaboration d'une loi spécifique afin de lutter contre les formes de crimes d'enlèvement» a soutenu le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, devant les mem-bres de l'Assemblée nationale populaire. En effet, lors du Conseil des ministres du 4 octobre dernier, le président Abdelmadjid Tebboune avait ordonné l'application des peines maximales, sans possible allègement ou grâce, contre les auteurs de crimes d'enlèvement de personnes, et ce quels que soient les tenants et les aboutissants de l'acte d'enlèvement. S'il n'a pas expressément cité la question de la peine de mort, le président Tebboune mesurait la portée de ses propos. En outre, le chef de l'Etat avait, le 30 août dernier, instruit le ministre de la Justice, garde des Sceaux, d'élaborer une loi contre le kidnapping, en vue de durcir les sanctions contre les auteurs de ce type de crimes et de préserver par la même la sécurité des enfants et de leurs familles. C'est désormais, chose faite avec l'examen du projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre les crimes d'enlèvement, appelant à l'application des peines maximales, y compris la peine capitale, à l'encontre des auteurs de ces crimes, présenté par Belkacem Zeghmati, ministre de la Justice, garde des Sceaux, devant les membres de l'Assemblée populaire nationale. Le nouveau projet de loi comprend un ensemble de mesures strictes et sévères. Cette loi prévoit une peine entre 15 et 20 ans de prison contre les ravisseurs, précisant que la peine pourra aller jusqu'à la perpétuité, si le victime a subi un préjudice ou un handicap permanent ou aura été prise en otage pour demander une rançon. Dans le cas où l'enlèvement a pour conséquence le décès de le victime, la peine encourue est la peine capitale. Concernant l'enlèvement d'un enfant, le législateur a prévu deux sanctions: la perpétuité ou le peine de mort. Au titre des mesures dissuasives, les auteurs de ce type de criminalité ne peuvent bénéficier de circonstances atténuantes ni de l'adaptation de la peine. Selon le ministre de la Justice, ce projet apporte une approche «globale» à travers deux volets, l'un préventif et l'autre répressif avec des peines sévères. Il a également affirmé que le loi com-prend la protection des victimes d'enlèvement, l'accompagnement de la victime, leur intégration dans la vie sociale et leur renvoi aux organes judiciaires et si nécessaire lui changer de lieu de résidence et lui donner un pseudonyme pour assurer une protection complète. La décision de rétablir la peine capitale, suite au choc provoqué par le meurtre, de la jeune Chaïma, 19 ans, retrouvée, le 2 octobre dernier, «violée et brûlée vive» dans une station-service abandonnée de Thenia, à l'est d'Alger. Certes la peine de mort fait l'objet, en Algérie, d'un moratoire depuis 1993 et n'a pas été mise en application depuis 17 ans. Mais devant la «bestialité» des derniers crimes et des enlèvements, sa réhabilitation est devenue plus que d'actualité. D'ailleurs, le ministre de la Justice a affirmé, jeudi à Alger, qu'«il n'y a aucun empêchement ni au niveau local ni au niveau international, d'appliquer la peine capitale», ajoutant que l'Algérie «est libre et souveraine et la peine de mort sera appliquée, en cas de nécessité». Sur sa lancée, il affirme que «la législation nationale, notamment en son volet pénal, est l'une des caractéristiques de la souveraineté nationale car ayant un lien direct avec le maintien de l'ordre public, un exercice de souveraineté». «À ce jour, l'Algérie n'a signé et n'a ratifié aucun accord ou convention, ou traité internationaux interdisant le recours à la peine capitale, qu'il s'agisse de législation ou d'exécution», a argumenté le ministre de la Justice. Dans ce sens, le ministre estime que la recommandation de 2007 de l'Assemblée générale des Nations unies n'est pas contraignante, car étant une obligation morale et éthique uniquement... Rappelant «l'existence d'un débat national et international entre partisans et opposants de l'exécution de la peine de morts et à chaque partie ses arguments», a plaidé le garde des Sceaux. Un argument approuvé par les membres de l'APN qui ont, tout en saluant les dispositions de ce projet de loi, exigé «l'application des peines maximales, y compris la peine capitale, à l'encontre des auteurs de ce genre de crimes», en vue de les dissuader et de réduire le nombre de ces crimes qu'ils qualifient de «dangereux et étrangers» à la société algérienne.