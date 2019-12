L’avocat général du tribunal criminel près la cour d’Oran a été intraitable, dans son plaidoyer qu’il a prononcé au cours de l’après-midi de lundi dernier, aucune indulgence contre 13 trafiquants de drogue dont trois barons, en requérant à leur encontre la prison à vie. Pour cause, ils sont accusés de trafic transfrontalier de drogue en l’introduisant du Maroc via la ville frontalière de Maghnia. Cette histoire a commencé dans la ville de Boutlélis, à l’extrême ouest de la wilaya d’Oran, suite à l’arrestation des mis en cause ayant conclu une «transaction» portant sur «l’inondation du marché» en «important» une quantité de 10 quintaux de kif traité à partir du Maroc.

Tout a commencé le 17 avril 2014. Les éléments de la brigade de recherches près la Gendarmerie nationale ont, suite à des informations qu’ils ont exploitées minutieusement, tendu une souricière au premier mis en cause, l’un des trois barons, venant du Maroc, celui-ci étant suspecté d’appartenir à un groupe spécialisé dans le trafic de drogue. Dès son arrestation, il a été soumis à l’enquête, et n’a pas trop tardé à passer aux aveux en dévoilant tout le plan de ses compères au nombre de 28 individus composant le plus grand réseau de trafic des stupéfiants dont la majorité réside dans la ville frontalière de Maghnia. Il a en outre avoué que son groupe s’apprêtait à lancer la première opération consistant à introduire une grande quantité de kif traité provenant du territoire du voisin de l’Ouest, le Maroc. Les gendarmes de la brigade de recherches ont, alors, agi avec ingéniosité et en fonction des éléments d’information en leur possession utilisant le premier mis en cause comme appât en lui accordant toute latitude dans ses agissements en restant en contact avec le reste des membres du groupe, mais tout en le mettant sous haute surveillance. Autrement dit, les gendarmes ont agi dans le but de cerner toute l’affaire avant de réagir sans défaillance. Ce qui fut fait. Grâce aux informations du premier mis en cause, les éléments de la brigade de recherches sont passés à l’action en lançant leur offensive dans un domicile d’un autre mis en cause résidant dans le quartier Zitoune, à Maghnia.