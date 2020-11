Ils sont unanimes à demander, à la fin de leur réquisitoire, la perpétuité pour Abdelmoumène Khalifa. Hier, au quatrième jour du procès d'El Khalifa Bank qui revient après cassation et à l'instar des deux procureurs généraux qui ont plaidé dans les procès de 2007 et 2015, le représentant du parquet près la cour de justice de Blida, Zoheir Talbi, a, lui aussi, requis la perpétuité à l'encontre de l'accusé principal. Il a également requis sa privation pendant 10 ans de ses droits civiques, ainsi que l'interdiction d'exercice de toute activité ayant un lien avec les crimes commis. À l'encontre des frères Chachoua dont l'un était son responsable de la sécurité et convoyeur des fonds, le procureur a demandé une peine de 20 ans de prison ferme.

18 ans de réclusion ont été requis contre Issir Idir Mourad, l'ex-directeur des crédits qui est également concerné par la privation pendant une décennie, de ses droits civiques. La même peine a été requise à l'encontre de Kechad Belaïd, l'ex-directeur de l'agence Khalifa de Blida. Méziane Ighil Ali, l'ancien joueur et conseiller personnel en sport de Abdelmoumène Khalifa, risque 15 ans de prison ferme alors que 10 ans ont été demandés pour Sedrati Messaoud, ex-colonel de la Marine nationale, beau-frère de Khalifa et Fouddad Aâda, l'ex-directeur de l'école de police. Pour l'ex-directeur de la Caisse nationale d'allocation chômage, Mahrez Aït Belkacem et le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des retraites, une peine de 4 ans de prison ferme a été demandée. Ali Aoun, l'ex-directeur général de Saidal, risque quant à lui, 5 ans de prison ferme. Le procureur a également requis la confiscation de l'ensemble des biens, produits du crime qui ont été saisis dans le cadre de cette affaire. Dès le début de son réquisitoire, le procureur général a tenu à être clair: «Abdelmoumène Khalifa ne peut pas avoir été victime de l'ancien système comme il le prétend.» Pour l'accusation, il ne s'agit nullement d'une vengeance et d'un règlement de comptes de la Issaba, comme le prétend avec l'accusé «au regard des avantages qui lui ont été accordés durant la période de création du Groupe Khalifa, dont Khalifa Bank». Elle en veut pour preuve qu' aucune mesure conservatoire ou du moins disciplinaire, qui s'imposait par la force de la loi, n'a été prise contre l'accusé principal, en dépit des infractions et des dépassements flagrants constatés par les commissions d'inspection. Il a cité, entre autres infractions, «l'absence de documents de payement et de factures», et les «importantes insuffisances dans le système informatique de comptabilité». «En l'absence de tout contrôle, le responsable de Khalifa Bank a persisté dans ses dépassements», a-t-il déduit. Le représentant du parquet s'est, également, interrogé sur «la capacité de l'accusé Abdelmoumène Khalifa, de créer ce Groupe, dont Khalifa Bank, vers laquelle des responsables d'entreprises publiques se sont précipités pour y déposer leurs fonds», et sur sa «capacité de réunir une fortune colossale en deux ans, en partant de rien». Il a estimé, à ce titre, que la création de Khalifa Bank était «faussée depuis le départ, en infraction avec les lois de la République, à commencer par la délivrance de deux faux actes pour l'obtention d'un crédit auprès d'une agence de la Banque de développement local, pour arriver à la modification de son statut et le remplacement de son gérant, deux mois seulement après la création de la banque, sans l'agrément du gouverneur de la Banque d'Algérie». S'agissant des accusés, qui ont nié, durant l'audience, les déclarations faites précédemment, sous prétexte qu'elles leur ont été «attribuées», le procureur général a affirmé que les déclarations ont été notifiées dans des procès officiels, devant le juge d'instruction et en présence de la défense, ajoutant qu' «il était impossible d'affirmer le contraire de ce qui a été dit dans ces rapports, sauf par un recours pour faux».

Pour rappel, Abdelmoumène Khalifa, en détention depuis 13 ans, est poursuivi de même que 11 autres accusés dans ce procès, lesquels ont tous purgé leurs peines, pour les chefs d'inculpation de constitution d'association de malfaiteurs, falsification de documents officiels et usage de faux, vol en réunion, escroquerie, abus de confiance et corruption, falsification de documents bancaires, et banqueroute frauduleuse. Il a été condamné en 2015, à 18 ans de réclusion. Juste après le réquisitoire, le bal des avocats a été ouvert. Ces derniers se sont succédé à la barre pour plaider l'innocence de leurs clients et demander leur relaxe.