Confrontés à une progression significative des contaminations par le coronavirus, les Algériens prennent conscience de l'ampleur de cette maladie et de son caractère mortel. Les discussions qui, tout au long de l'été ne concernaient la pandémie que dans la marge, se trouvent actuellement concentrées autour du Covid-19. Il n'est pas un quartier qui ne soit pas touché par la contamination. De fait, la maladie n'est pas seulement confinée aux hôpitaux. Elle n'est plus une abstraction qui, au tout début de la pandémie, faisait dire aux sceptiques: «Tu connais quelqu'un qui a été contaminé par le coronavirus?». Personne ne pose plus cette question, pour la simple raison que les malades du Covid-19 sont désormais bel et bien visibles et on en rencontre dans sa famille, dans les cercles professionnels et amicaux. Et cette nouvelle réalité, désormais quotidienne, apporte son lot de décès, dans l'entourage de quasiment l'ensemble des Algériens. La mort n'est plus annoncée sur Facebook, mais dans la vraie vie. Aussi, les Algériens comprennent l'importance des contaminations et l'ampleur d'une situation qui, soit dit en passant, est encore loin d'égaler les drames que vivent d'autres sociétés. Mondialisation de l'information oblige, ces mêmes Algériens sont envahis par les actualités des autres pays. En France, en Espagne, aux Etats- Unis et ailleurs, le Covid-19 a déjà tué des dizaines de milliers de personnes et continue d'endeuiller des centaines de familles, chaque jour que Dieu fait. Au regard de la progression de la ma-ladie en Algérie, la crainte de voir les choses évoluer vers les scénarii européen et américain est de mise.

Et pour cause, nous ne sommes plus aux 150 contaminations, avec cinq à six décès par jour. Les chiffres s'emballent, les malades deviennent très visibles et le nombre des décès passe à 18 par jour. Les Algériens ont saisi l'urgence de casser la propagation du virus et la peur que suscite le Covid-19 au sein de la société amène de nombreux citoyens à faire preuve de prudence, en respectant les gestes barrières et en portant les masques. Une peur, disons-le, saine, puisqu'elle accorde une importance à la vie. Cette prise de conscience que l'on perçoit dans les propos que tiennent les Algériens par rapport à la pandémie, vient certainement de ce qu'ils voient dans leur vie quotidienne, mais elle est également inspirée par les ravages que le Covid-19 a déjà fait dans des sociétés qu'on pensait développées.

Les trois semaines de différé dont disposent les Algériens par rapport aux Européens leur ont servi lors de l'apparition de la pandémie en mars dernier et semblent susciter la même réaction avec la seconde vague que le pays affronte présentement. Les appels des professionnels de la santé, les informations qui viennent des hôpitaux et les annonces des décès ressemblent étrangement à ce qu'ont vécu les pays européens. Ces derniers ont visiblement réagi avec un temps de retard à l'afflux de la 2ème vague. L'Algérie et les Algériens bénéficient de ce délai pour mieux organiser la riposte. Les mesures de confinement partiel prises le 10 novembre dernier participent de cette logique. Mais le motif le plus important pour une réelle victoire contre la pandémie est justement la peur qu'elle suscite au sein du corps social. En ces temps de «guerre inédite» contre un ennemi invisible, la peur s'impose comme une arme efficace. Qui aurait pensé dire un jour qu'en s'armant de la peur, le peuple peut vaincre son pire ennemi.

Ce que vivent les Algériens présentement révèlera certainement un trait de caractère que l'on sait déjà existant en chacun. C'est le respect qu'ils vouent aux personnes âgées et aux faibles. Ils l'ont maintes fois montré et l'élan de solidarité envers les habitants de Blida au début de la pandémie en témoigne. Ce même élan est-il en train de se manifester autrement en affichant la peur de perdre les anciens? À bien avoir discuté avec pas mal de citoyens, on est tenté par une réponse positive à cette interrogation. Les Algériens éprouvent une peur bleue de transmettre la maladie aux plus vulnérables d'entre eux. C'est un début pour une prise de conscience collective qu'expliquent les chiffres des conta-minations en dents de scie qui ne sont pas dans une trajectoire exponentielle. Cela veut peut-être dire que pour une fois, la peur sera salutaire pour le pays. S'armer de la peur utile pour combattre le Covid-19, pourquoi pas?