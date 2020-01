Un panel de personnes publiques avait peaufiné un déclaration sous forme d’appel au pouvoir en place où il énumère les points essentiels quant à la situation politique qui prévaut sur la scène nationale. L’appel des 200 exige à ce que les détenus d’opinion dans le cadre du Mouvement populaire soient tous et toutes libérés pour favoriser une atmosphère de sérénité et d’apaisement

L’appel indique : «Nous responsables politiques, syndicaux, associatifs, personnalités, journalistes... impliqués dans la révolution du 22 février 2019, nous nous félicitons de la libération de 76 détenus d’opinion dont le valeureux Moudjahid Lakhdar Bouregaâ, mais il demeure encore des dizaines de détenus d’opinion et politiques dont Louisa Hanoune, secrétaire générale du PT lourdement condamnée par le tribunal militaire de Blida lors d’un procès politique expéditif non public », précise l’appel

L’appel est court, il aborde uniquement le volet qui a trait à la libération des détenus d’opinion inhérente au Mouvement populaire

La démarche est légitime en termes de principe et de revendication, cela aidera à la cristallisation d’une nouvelle dynamique susceptible de concevoir une approche nouvelle quant à l’issue et la sortie de crise à travers des mécanismes qui se répandent sous forme d’initiatives et de plates-formes dans la perspective d’asseoir les bases d’un dialogue inclusif et une négociation en bonne et due forme avec tous les protagonistes concernés par la situation politique que traverse le pays

Certes, la question des détenus d’opinion constitue une entrave par rapport à l’émergence de processus sérieux avec des garanties qui vont booster l’amorce d’un dialogue véritable autour des questions clés de la crise politique et les possibilités qui se présentent pour la résoudre dans un cadre consensuel et négocié

Il faut dire que ladite question porte un sérieux préjudice à toutes les volontés politiques qui s’activent pour apporter leur lot de contributions et de solutions dans le but d’aplatir la situation et créer les conditions d’une nouvelle situation de dégel. Il est temps d’avoir une approche globale qui consiste à aborder la crise dans tous ses segments qui renvoient à une réalité politique globale pour proposer une issue salutaire qui sauvera les institutions de l’Etat d’une autre menace qui risque d’aggraver davantage les choses.

Les institutions de l’Etat sont déjà frappées d’une vulnérabilité qui allait emporter leur existence en tant que levier prépondérant des équilibres qui déterminent l’ossature dudit Etat.

Le dépassement de l’étape qui a trait à la problématique lancinante des détenus d’opinion du Mouvement populaire permettra à la situation politique actuelle de sortir de sa nature conflictuelle et de crise pour aborder une nouvelle étape qui ouvrira la voie vers un vrai dégel, mais aussi vers des prises de décisions qui s’inscriront mordicus dans la perspective de la détente et de l’apaisement.

Les enjeux sont multiples, mais l’enjeu essentiel est celui de rompre avec le statu quo et aller vers le consensus. Les frictions et les approches catégoriques ne favoriseront pas une issue salvatrice et salutaire pour le pays. Il est urgent de prendre des mesures courageuses dans le but d’alléger la situation et se lancer dans les grands défis qui se présentent d’une manière pressante et décisive.

Le dialogue national est un outil judicieux pour permettre à toutes les forces présentes sur l’échiquier politique national d’y exprimer ses avis et ses propositions quant à la façon d’entamer le nouveau processus politique loin du chantage et des manipulations.

Les mesures d’apaisement favorisent le climat d’entente et de convergence sur les questions clés en rapport avec l’intérêt national et le devenir de l’Etat national et la pérennité de ses instituions.

Les forces patriotiques sont appelées à conjuguer leurs efforts dans cette optique salvatrice en apportant leur contribution dans la perspective de mettre un terme d’une manière définitive à la politique de tergiversations et d’atermoiements. Il ne reste plus le temps aux manœuvres et aux pratiques dignes des politicards.