Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour, a annoncé avant-hier, la tenue d'une rencontre interministérielle lundi prochain à Alger sur la promotion des carburants propres, notamment le GPLc et le GNC, afin de réduire le recours aux carburants polluants (essences, gasoil et diesel). Outre le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, la rencontre regroupera trois autres secteurs concernés par le dossier des énergies propres, à savoir le ministère de l'Energie, celui des Transports en plus du ministère délégué chargé des start-up, a indiqué Chitour à l'occasion d'une visite d'inspection effectuée au niveau de la station GNC (gaz naturel comprimé) de Naftal située dans la commune de Rouiba (Est d'Alger).»C'est la seule station de remplissage de GNC existante à l'échelle nationale», a noté le ministre, en soulignant l'impératif de développer un réseau de station pour la commercialisation de ce carburant écologique utilisé pour les camions poids lourds et les bus, comme alternative au diesel. «Cela devrait limiter davantage l'utilisation des énergies polluantes», a-t-il assuré. Chitour a fait savoir que la réunion portera sur les actions à engager pour la promotion du GNC et la réduction progressive des essences, du gasoil et du diesel, ainsi que sur le programme de conversion des 200.000 véhicules au GPLc.Il a évoqué à ce titre l'implication de 200 microentreprises au programme de conversion de ces véhicules en GPLc prévue pour 2021, rappelant que le coût des 200 000 kits importés atteindrait 60 millions d'euros à raison de 300 euros l'unité.Selon le ministre, l'Etat supportera 50% du coût de la conversion des véhicules au GPLc, affirmant néanmoins que la priorité sera accordée aux chauffeurs de taxis. S'adressant aux responsables de Naftal, il a mis en avant la nouvelle politique énergétique du pays «qui mise énormément sur la rationalisation de la consommation d'énergie dans le secteur du transport qui absorbe à lui seul 40% de l'énergie produite». Cette politique, a-t-il poursuivi, consiste également à réduire l'importation des carburants (essences et diesel) pour les besoins des transports, en rappelant que le pays importe annuellement près de 2 millions de tonnes de carburants pour un montant de 2 milliards de dollars. Pour rationaliser la consommation des carburants dans le secteur, le ministre recommande également de réduire l'importation des voitures qui consomment plus de 5 litres aux 100 kilomètres».