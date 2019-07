Le forum national pour le dialogue a terminé ses travaux, le conclave qui a vu la participation des partis se reconnaissant sous la bannière des Forces du changement et aussi des organisations de la société civile, a été sanctionné par une plate-forme remodelée et étayée en ajoutant un point qui n’a pas été mentionné dans la première mouture de ladite plate-forme, à savoir la nécessité de la libération des détenus politiques comme gage pour aller vers un véritable dialogue national dans la perspective d’aplatir les malentendus et dissiper les clivages qui favorisent l’exacerbation de l’impasse institutionnelle qui guette l’Etat et la société à la fois.

La rencontre qui a insisté sur la nécessité du dialogue, a capitalisé certaines approches et démarches des tenants du statu quo pour ne pas dire le pouvoir réel.

De ce fait, les partis et les organisations de la société civile qui constituent la toile des Forces de changement partagent les points énumérés dans le dernier discours du chef de l’Etat par intérim, Abdelkader Bensalah en l’occurrence.

Hormis quelques retouches de la plate-forme, les partis des Forces du changement adoptent un choix qui est à leurs yeux inéluctable, c’est d’aller vers une élection présidentielle dans le but de contrer et faire face aux risques d’une impasse institutionnelle.

Le coordinateur du forum national pour le dialogue, Abdelaziz Rahabi, vient de déclarer vingt-quatre heures après la réunion qui a rassemblé les Forces du changement en soulignant que «L’élection présidentielle sera organisée quand toutes les mesures de confiance seront mises en place et quand les Algériens seront convaincus de la sincérité du gouvernement d’organiser des élections transparentes et régulières », a mentionné le coordinateur du forum national pour le dialogue.

Les Forces du changement ont, selon toute vraisemblance, tranché la démarche à entreprendre quant à la solution de la crise et les voies et moyens pour concrétiser leur démarche.

Le maître-mot des représentants des Forces du changement réside dans la solution constitutionnelle, c’est-à-dire revenir au processus électoral en s’arc-boutant sur le mécanisme institutionnel de l’élection résidentielle. Ce qui est ressorti du conclave du 6 juillet, c’est que la démarche constitutionnelle qui corrobore le processus électoral de la présidentielle est pris comme point d’accord avec le pouvoir réel. C’est aussi un soutien clair et net de la démarche de Bensalah pour un dialogue dans le cadre de ce processus politique qui tient compte de la Constitution tous azimuts.

Cette approche a été amplement étayée par les représentants islamistes dans ce conclave, mais aussi du courant dit nationaliste représenté par Ali Benflis.

Dans ce sens, l’ex-chef de gouvernement a souligné que « dans ce large contexte et à l’inverse de ses devanciers, le message à la nation du 3 juillet courant introduit une certaine rupture avec le discours politique qui faisait la marque de fabrique du régime politique en place. Il a fait bouger quelques lignes dont il ne faut pas sous-estimer l’importance. Il a présenté une base certes, encore incomplète, sur laquelle il est possible d’envisager une sortie de l’impasse actuelle », a rétorqué Ali Benflis. Donc, il y a une espèce d’entente entre les partis des Forces du changement et les tenants du statu quo sur la question du dialogue et le mécanisme qui sera mis en place pour enclencher à nouveau le processus électoral pour l’élection présidentielle.

Il faut dire que cette démarche « dialoguiste » est vue autrement par une large couche de la société civile, le Mouvement populaire et les partis qui se reconnaissent dans la mouvance démocratique.

Un dialogue inclusif doit avoir le quitus de l’ensemble des protagonistes politiques, sociaux, de la société civile et du Mouvement populaire. Ce n’est pas encore le cas, c’est juste une partie de la classe politique qui milite pour l’approche d’un dialogue avec les tenants du système et une feuille de route qui ne fait pas l’unanimité de toute la classe politique et de la société civile en général.

Les Forces de l’alternative démocratique ne participeront pas à ce qu’ils qualifient de « mascarade » politique, le Mouvement populaire rejette d’emblée ce processus qu’il qualifie de « trahison » et « un coup de poignard dans le dos du peuple qui exige le départ de tous les symboles du régime honni ». Il s’agit d’un véritable dilemme, le dialogue avec qui ? Et quels sont ses critères ?