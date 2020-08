Le projet est grandiose et les incidences économiques ne seront que très positives pour l'Algérie. Le leader mondial dans la fabrication de panneaux photovoltaïques, Jinergy Clean Energy Technology, appartenant à l'Etat chinois, a réaffirmé officiellement son engagement dans le programme de l'industrie solaire en sa qualité de membre partenaire actif au consortium suisse allemand Terra Sola depuis 2018. C'est avec la société de droit algérien Terra Sola Algérie PV Production que ce consortium lancera la construction de la plus grande et unique plate-forme de l'industrie solaire en Afrique à Ras El Ma dans la wilaya de Sidi Bel Abbès où les composants et cellules de panneaux solaires photovoltaïques seront désormais fabriqués en 14 modules HJT haute performance en classification internationale de niveau 1. Plus de 15 certificats ont été délivrés au consortium par les plus grands instituts mondiaux qui garantissent leurs qualités. Ils ont été publiés par Tüv (Allemagne), MCS Royaume-Uni et ISO (Suisse). Avec ces certifications qui donnent aux composants la qualité de Tier 1 un produit bancable, l'Algérie n'importera plus ces produits. Mieux encore, elle sera le seul pays Mena à les exporter. Térra Sola Algérie prévoit d'associer des opérateurs publics et privés de l'énergie solaire dans le but de renforcer le potentiel national, mutualiser les moyens humains et matériels et asseoir la place de l'Algérie de plaque tournante régionale en industrie solaire.

Récemment, David Heimhofer, P-DG du consortium Terra Sola a annoncé dans les médias algériens la proposition à l'Algérie d'un financement sous la haute garantie d'un assureur mondial de 5 milliards de dollars pour les installations photovoltaïques de 4000MW, la création et modernisation des réseaux outre l'implémentation de la plateforme 'hydrogène. Le tout deviendra à 100% la propriété de l'Etat. Avec le chinois Jinergy, six dirigeants de sociétés suisses, autrichiennes et allemandes de renom, viennent de renouveler leur confiance à M. Heimhofer, pour poursuivre la présidence du consortium Terra Sola et conduire le parachèvement de ce programme qu'il a élaboré avec l'Algérie depuis 2014.