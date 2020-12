Comment peut-il y avoir polémique sur la pénurie du médicament? Lorsqu'un produit manque cela est constaté tout de go par le citoyen avec un simple tour auprès des pharmacies ou encore sur les réseaux sociaux où les annonces de recherche d'un médicament se multiplient au point où même un ministre de la République y a pris part! Il est clair qu'un malade, ne trouvant pas un médicament, va opter pour son générique si ce n'est pas sa première option en raison du coût et du remboursement par la Cnas.

Comment le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed, affirme donc que les produits cités comme étant «en rupture, ont généralement leurs équivalents fabriqués localement». Lorsqu'il affirme qu'il s'agit là d'une pénurie provoquée par les «lobbies de l'importation», est-ce que cela offre une solution aux malades? De même lorsqu'il y a une «guerre» de chiffres entre le Syndicat national des pharmaciens d'officine (Snapo) qui avance le chiffre de 335 médicaments manquants et l'Association des distributeurs pharmaceutiques algériens (Adpha) qui parle, quant à elle, de 100 produits. Cela ne change en rien, malheureusement le calvaire des Algériens! En leur précisant que cette rareté des médicaments s'explique par l'augmentation significative de la demande en raison de la pandémie et des perturbations dans l'approvisionnement du marché mondial des matières premières, ces derniers peuvent bien répliquer en rappelant que l'alerte a été donnée assez tôt.

En mars dernier, le président du Syndicat national des pharmaciens d'officine, Messaoud Belembri, avait déjà fait état d'une pénurie de 200 médicaments. En avril, Benbahmed, cité par l'APS, s'était montré rassurant. Il avait affirmé que son département avait pris des mesures préventives, dès la propagation du coronavirus en Algérie et à travers le monde, en appelant les importateurs et les fabricants locaux à «former un stock de matières premières produites localement pour garantir un approvisionnement du marché national en médicaments». Il avait même soutenu que l'année 2020 «ne sera pas perturbée», notamment après la mise en place, par la tutelle, de nouveaux mécanismes de gestion du secteur.

Ce qui ne semble pourtant pas être le cas, huit mois durant. Et ce n'est sûrement pas par manque de volonté, car Benbahmed tient fortement à faire atteindre au pays la souveraineté sanitaire, comme il l'a déclaré, et cela en développant une production nationale qui répondra réellement à la demande locale et apportera de la valeur ajoutée économique. A quel niveau se trouve alors la faille? L'étude du Snapo fait ressortir que la liste des médicaments en rupture est issue d'une analyse commune Snapo/Adpha. Ce qui veut dire qu'il y a un problème au niveau de l'importation des médicaments finis, mais aussi dans l'importation des intrants pour la fabrication locale. Si la crise sanitaire mondiale est en grande majorité responsable de cette perturbation d'approvisionnement, il n'empêche qu'il y a d'autres facteurs qui devraient aussi être pris en compte comme l'a estimé la Fédération algérienne du médicament.

Cette dernière avait souligné, en août dernier, que la rareté de certains produits pharmaceutiques serait liée aux restrictions appliquées en amont sur les autorisations d'importation et la capacité effective des producteurs locaux. Il y a enfin, un dernier point à rappeler. Il s'agit de la liste de plus de 200 produits qui fait l'objet d'une demande d'augmentation de prix. Aucune suite n'a été donnée à cette demande depuis plus de 2 ans.

Ce qui aurait obligé certains producteurs, selon le Snapo, à abandonner la fabrication de certains produits. Tous ces dysfonctionnements ont occasionné la pénurie actuelle. L'impératif, maintenant, est de trouver une solution pour soulager les malades, mais aussi d'identifier pour l'avenir, les entraves et les éliminer.