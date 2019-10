La polémique enfle ces derniers jours sur la détention de certains détenus qui pour la défense, sont des détenus «politiques», alors que le parquet estime qu'ils sont des détenus de droit communs. Seul un homme de loi peut éclairer l'opinion publique sur cette question et mettre fin à cette «gué-guerre» de communiqués, qui a éclaté entre Me Mokrane Aït Larbi et le parquet de la cour d'Alger. Ce dernier a, faut-il le rappeler, décidé de réagir et de «se défendre». Après avoir apporté des précisions sur certains dossiers pour mettre fin aux rumeurs, le parquet général de la cour d'Alger a, dans une nouvelle réplique, tenu à affirmer que les dossiers qui sont traités au niveau de ses juridictions «ne sont pas d'ordre politique», assurant qu'«aucun détenu politique n'est incarcéré à leur niveau». C'est dans un communiqué rendu public, dimanche en fin de journée, pour répondre à ce qu'il a qualifié d'«allégations infondées» de l'avocat Mokrane Aït Larbi, que le parquet général de la cour d'Alger a apporté cette précision. Le ministère public a commencé par démentir le refus par le juge d'instruction près le tribunal de Dar El Beïda de la constitution de l'avocat Mokrane Aït Larbi dans un dossier en cours d'instruction. Il a précisé qu'«en réalité, l'avocat en question ne s'est pas présenté devant le juge d'instruction ou son secrétariat pour remettre et recevoir les documents pertinents, mais a voulu se les procurer de façon illégale, en envoyant une personne qui n'a rien à voir avec le dossier et qui ne remplit pas les conditions légales», ajoutant que «cela est dû au fait qu'il a refusé de se présenter en personne devant cette juridiction qui l'a déjà convoqué pour restituer la copie d'un autre dossier, dont il avait été dessaisi par son client». Et dans sa conclusion, le parquet général a souligné qu' «aucun détenu politique n'est incarcéré à leur niveau». Et c'est à cette affirmation que Me Mokrane Aït Larbi a commencé par répondre. L'avocat qui s'est constitué pour la défense de l'universitaire et activiste Fodil Boumala, a affirmé que celui-ci «a été incarcéré à la prison d'El Harrach pour ses opinions» et que c'est aussi le cas pour les autres détenus. «Les détenus politiques pour lesquels mes confrères et moi sommes constitués, nonobstant les chefs d'inculpation, n'ont pas commis de crimes en rapport avec l'ordre public. Ils sont des prisonniers politiques», a tranché hier, Me Aït Larbi avant d'expliquer qu'il a délégué un de ses confrères également constitué dans la même affaire, pour remettre la lettre de constitution et récupérer le permis de communiquer. «L'avocat n'est donc pas une personne étrangère à l'affaire!» a fait remarquer l'avocat, estimant que le refus qu'il a reçu «est une violation de la loi». Sur la demande du tribunal de Dar El Beida de restituer le dossier d'un autre accusé «qui a décidé de changer d'avocat», Me Aït Larbi a commencé par rappeler que la relation entre l'avocat et son client est régie par la loi relative à la profession d'avocat, ainsi que son règlement intérieur avant d'afficher son étonnement «dans l'histoire de la justice, on n'a jamais vu un avocat restituer un dossier à un juge d'instruction!».