Aux côtés de l'engagement de l'Armée nationale populaire et de la Gendarmerie nationale, dans la lutte contre le Covid-19, la sûreté s'est aussi distinguée par des performances remarquables, notamment depuis le début du mois de Ramadhan. En plus de ses investigations régulières de lutte contre le crime, la police est entièrement engagée dans la lutte contre le coronavirus.

Des opérations sont menées au quotidien, dont la désinfection des rues et des espaces publics, des campagnes de sensibilisation des citoyens de jour, comme de nuit, et la distribution des bavettes qui, désormais doit être une culture dans la vie de la population en attendant la disparition de ce virus qui, malheureusement continue de faire des victimes.

La police veille également à faire respecter les consignes de confinement et toute personne en infraction est soumise à la loi. Étant donné que les bavettes sont obligatoires dans plusieurs wilayas, comme Alger et Constantine, notamment pour les commerçants, la police est appelée à réagir en fermant carrément le local commercial.

La police travaille de jour comme de nuit dans l'intérêt du citoyen et de la santé publique. Elle réagit sévèrement aussi à l'encontre des commerçants qui profitent à fond de la conjoncture actuelle pour doubler les prix des produits nécessaires comme la semoule.

à Constantine, les services de la police ont saisi avant-hier 7 575 kg de semoule à Hamma Bouziane. Cette grande quantité était destinée à la spéculation, a indiqué un communiqué de la sûreté de la wilaya.

La marchandise récupérée a été orientée au profit de l'intérêt public. Très tôt dans la semaine les mêmes services ont saisi 5 quintaux de viande rouge impropre à la consommation, dont 20 kg de viande congelée périmée, une quantité de viande blanche et des abats.

Les résultats sont enregistrés chaque jour.

Notons qu'à cela s'ajoutent les bilans des opérations mixtes entre la police et la Gendarmerie nationale. En un mot comme en mille, les services de sécurité tous corps confondus sont remarquables en ces temps durs de crise sanitaire.