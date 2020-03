Ils étaient quelques dizaines à avoir répondu aux appels à manifester, hier, à Alger. Ces appels étaient relayés sur les réseaux sociaux. L’objectif de ces rassemblements selon les présents est de «maintenir la cadence du Hirak». Les forces de l’ordre n’ont pas tardé à disperser les manifestants et opérer plusieurs interpellations. Les rassemblements ont été empêchés de se tenir à la place du 1er-Mai, la mosquée El Rahma, et à Bab El Oued. Ce que déplorent fortement les manifestants qui affirment que «manifester est un droit constitutionnel», accusant les autorités de faire preuve d’excès de zèle. «Silmiya silmiya» criaient les manifestants pour maintenir le caractère pacifique du rassemblement. Pour Ahcene militant du «Rassemblement Action Jeunesse» RAJ, «ce qui s’est passé est une atteinte à la liberté de rassemblement, surtout après un an de Mouvement populaire». Il y a dans cette déclaration une part d’inconscience, en ce sens que le militant de RAJ, estime tout à fait normal qu’on puisse manifester n’importe où et n’importe comment, sans autorisation et sans tenir compte d’aucun critère. Il va de soi que l’objectif de RAJ n’est pas tant la liberté de rassemblement que celui de pousser l’Etat à la faute. Et pour cause, Ahcene affirme que «ces actes remettent en cause la bonne volonté du pouvoir», comme pour le pointer du doigt, après plusieurs vendredis sans heurts entre la police et les manifestants. L’objectif assumé de RAJ est de «maintenir l’espace public acquis depuis ce fameux 22 février». N’est-ce pas, au contraire, une forme de provocation de la part de militants radicaux ? l’interrogation est de mise, sachant qu’aucun rassemblement des vendredis et des mardis ne font l’objet d’interdiction. Cette manière d’ouvrir un nouveau jour de manifestation semble découler d’une volonté d’occuper durablement la rue, quitte à créer une situation d’anarchie ou de fatigue des forces de l’ordre. Cet enjeu semble primordial pour quelques dizaines de manifestants, dont Hind, qui dit ne plus se contenter des vendredis et pousse jusqu’à considérer la dispersion de leur rassemblement d’inquiétant. «On pensait avoir gagné des acquis, mais là, on se demande si nous avons réellement avancé», fait-elle mine de s’interroger.