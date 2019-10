Ounissi mobilise ses troupes pour la présidentielle ! Le directeur général de la Sûreté nationale, Khelifa Ounissi, a exhorté, mardi dernier, depuis Annaba, les forces de police, à la nécessité de se mettre au diapason des défis que doit relever l’Algérie, et d’assurer, notamment, le bon déroulement de l’élection présidentielle prévue le 12 décembre prochain, a indiqué la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) dans un communiqué.

S’exprimant lors de sa supervision d’une rencontre d’orientation au profit des cadres et personnels de police des différents services opérationnels relevant de la région Est du pays, Ounissi a mis en avant la «nécessité de se mettre au diapason des défis que connaît l’Algérie, notamment la prochaine échéance électorale devant être tenue le 12 décembre 2019, et ce en assurant le bon déroulement de cet important rendez-vous ».

Pour ce faire, le DG a appelé à « consentir tous les efforts en vue de faire face à la criminalité, sous toutes ses formes, notamment les menaces d’atteinte à l’ordre public ou à toute activité criminelle susceptible de porter atteinte au bon déroulement de cette importante et décisive échéance électorale ».

L’institution de la Sûreté nationale œuvre, poursuit le Dgsn, « à associer le citoyen et les médias dans l’équation sécuritaire, conformément aux lois et à la réglementation en vigueur, en concrétisation du principe de la police de proximité ».

Saluant « le niveau élevé » de la police algérienne, « de par le recours à la compétence, à la formation moderne et aux technologies de pointe qui permettent d’être au service de la sécurité du citoyen et de ses biens », Ounissi a insisté sur l’impérative consolidation de la coopération entre les différents services opérationnels de la police.

Le Dgsn a, d’autre part, souligné la nécessaire coordination avec les partenaires sécuritaires dans la lutte contre la criminalité, saluant dans ce contexte, le rôle important de l’Armée nationale populaire (ANP) et de son commandement clairvoyant, à sa tête le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah. « Eu égard à l’accompagnement, l’orientation et la contribution que les unités de l’ANP n’ont eu de cesse de fournir dans la lutte contre toutes les formes de criminalité », a-t-il soutenu. Selon le communiqué, la rencontre d’orientation vise à faire le point sur la disponibilité des formations opérationnelles de la police au niveau des sûretés des wilayas relevant de la région Est du pays, « en termes d’accomplissement du devoir sur le terrain, au service de la sécurité du citoyen , de la persévérance à préserver les biens avec le sens élevé de professionnalisme des éléments de police, et d’accomplissement des missions, conformément à la Constitution ».

La police est donc sur le qui-vive pour un rendez-vous électoral qui s’annonce des plus chauds…