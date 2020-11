La cellule de communication de la sûreté de wilaya vient de rendre public le bilan des activités des différents services pour le mois d'août. Ainsi il ressort que pour le service de police, les éléments des différentes brigades ont opéré 603 contrôles et descentes dans divers quartiers, places publiques, marchés, gares routière et ferroviaire. Ces opérations ont permis de contrôle 3 808 personnes. 108 ont fait l'objet d'interpellations et d'enquêtes transmises aux juridictions compétentes en la matière. 27 inculpés ont fait l'objet de poursuites pour détention de stupéfiants destinés à leur propre consommation, 16 sont poursuivis pour détention d'armes blanches prohibées. Quatre personnes en fuite ont été appréhendées. 4 443 véhicules ont fait l'objet de contrôle pour cette période. Pour le mois d'octobre écoulé, les services ont recu 1998 appels sur le numéro vert 1435, le numéro de secours 17 et le numéro 104. Ces incitations sont, en majorité, des appels pour aide, 460 cas informant sur des sinistres routiers, 103 appels et 76 pour signaler des vols. Fidèle à sa raison d'être, la préservation des biens et des personnes, la garantie de leur quiétude les services de la sureté de Bouira ont traité, au mois d'août dernier, 169 affaires impliquant 136 personnes poursuivies pour atteinte aux personnes, 65 impliquées dans 105 affaires, 27 individus impliqués pour atteinte aux biens. 16 font l'objet de détention provisoire. 321 dossiers concernent la détention, la vente et la consommation de stupéfiants. Sur 42 inculpés,

trois ont fait l'objet d'une mise sous mandat de dépôt. Le ser-vice de la Pupe de son côté, a traité 28 infractions à l'environnement et huit relatives à la santé publique. La lutte contre le commerce informel a permis la saisie de 3 950 kg de fruits et légumes et 58 kg d'épices impropres à la consommataion. Dans son bilan pour le mois d'octobre, le service fait état de 18 poursuites pour construction illicite, sept pour non-conformité du permis de construire, huit pour abandon de gravats sur des lieux préservés et deux affaires inhérentes à l'abattage clandestin. En plus de ces missions classiques et en raison de la forte propagation du virus Covid-19, les services de la sûreté de la wilaya se sont mobilisés pour contrecarrer cette dangereuse épidémie. En plus de la surveillance des lieux publics, les policiers mènent des campagnes de sensibilisation en direction des citoyens. La dernière en date, distribution de bavettes s'est faite en collaboration avec la presse locale. Les actions sont menées sur les lieux les plus frequentés, comme la gare routière, les places publiques, les grandes surfaces...les policiers veillent aussi à l'application des recommandations sanitaires et au respect du confinement obligatoire entre 20 h et 5 du matin. Aux heures des prières ciollectives dans les mosquées, les policiers surveillent les lieux et imposent les gestes barrières aux pratiquants. Ces mêmes activités sont effectuées aux alentours des établissements scolaires.