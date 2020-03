La Dgsn n’a pas dérogé à la tradition du corps de la police à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Une cérémonie en l’honneur de la policière algérienne et plus globalement à toutes les femmes du pays a été organisé avant-hier à Alger. Dans un message lu en son nom par une cadre de la Sûreté nationale, le directeur général de la Sûreté nationale (Dgsn), Ounissi Khelifa, a estimé que la célébration de cette journée constituait «un puissant symbole reflétant la place occupée par la femme dans les sociétés et en Algérie, outre de prendre connaissance des acquis réalisés par la femme dans le domaine du développement global».

Le Dgsn a rappelé que la femme algérienne a fait preuve de «hautes compétences, notamment dans le domaine des sciences et du savoir, en s’engageant sur la voie du développement et en occupant, avec mérite, les plus hauts postes dans la pyramide institutionnelle de l’Etat et des fonctions sensibles, exclusivement réservées à la gent masculine auparavant, ce qui a ouvert la porte à la concurrence loyale, pour lui permettre d’occuper des postes de commandement même dans les institutions constituées».

Dans ce cadre Ounissi a mis l’accent sur «la place honorable de la femme au sein de la police, en occupant des postes de commandement dans les différents services, notamment opérationnels, ajoutant qu’elle a réalisé des résultats honorables dans toutes les spécialités et à plusieurs niveaux», estimant le nombre des femmes fonctionnaires à la Sûreté nationale de 22173 femmes dans les différents corps et grades. Des femmes ministres de différents secteurs, des cadres des corps de la Sûreté nationale, des représentantes de la société civile, des artistes et des journalistes des différents médias, ont été distinguées à cette occasion.

Le ministre de l’Intérieur qui a rehaussé la célébration par sa présence a précisé que son département ministériel «veille à la promotion et à la valorisation de l’élément humain, notamment féminin à travers le renforcement de la formation en sa faveur à l’effet de hisser ses compétences au professionnalisme au double plan national et international».