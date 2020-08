Pour adapter son plan d'application des directives, la police de Bouira a organisé, hier, en étroite collaboration avec la direction des affaires religieuses une opération de sensibilisation en prévision de la réouverture des six mosquées du chef-lieu de wilaya. En plus de la distribution des dépliants, des explications orales, les imams et les policiers ont longuement expliqué les mesures à prendre et les gestes barrières contre la propagation du Covid-19. Cette action succède à une précédente organisée récemment, suite au net regain d'activité qu'enregistre la ville ces derniers jours.. Ce net regain de l'activité, la journée, avantage la propagation du Covid-19. Parce que des personnes continuent à prendre des risques et être des menaces potentielles pour les autres, la sûreté de wilaya en étroite collaboration avec les associations a organisé, hier, une vaste opération de sensibilisation à travers la ville. Des officiers supérieurs accompagnés par des agents ont fait les magasins pour préciser aux commerçants mais aussi aux clients, l'obligation faite d'appliquer les gestes barrières énoncées depuis l'apparition du premier cas de ce virus. Les policiers ont prit le temps qu'il faut pour convaincre des citoyens qui continuent à sortir sans aucune protection. Pour les commerçants, le langage est plus strict et la menace plane vis-à-vis de ceux qui n'appliquent pas les mesures de sécurité dictées par les professionnels de la santé. «Cette opération vient s'ajouter à plusieurs autres déjà organisées avec le même objectif celui de préserver la santé du citoyen» précise le chargé de communication de la sûreté de Bouira. En marge de cette action et dans le cadre de ses missions républicaines, la police a communiqué le bilan des trois derniers mois du service de la sécurité publique. Ainsi pour le second trimestre 2020, les services ont enregistré 33 accidents ayant causé un décès et 42 blessés. 89% de ces sinistres sont dus à des fautes humaines, selon le communiqué. Les mêmes ser-vices ont aussi procédé au retrait de 617 permis de conduire pour violation de la réglementation routière. 3035 PV pour infraction au Code de la route ont été établis pendant les mois de mai, juin et juillet. Le service de la protection de l'urbanisme et de l'environnement, de son côté, a eu à traiter 47 dossiers dont 11 relevant du jet des déchets, 30 relatifs à la santé. Concernant la lutte contre l'informel, les services de la sûreté de Bouira ont saisi 2998 kg de fruits et légumes, 2133 kg de viandes blanches et rouges, 10870 oeufs et 246 kg de viscères et abats d'ovins et bovins. La Pupe a dressé 14 PV pour construction, illicites. Le service anti-criminalité de son coté et pour le mois de juin dernier, a eu à traiter 158 affaires qui ont impliqué 206 personnes physiques. 123 dossiers relèvent d'atteinte aux personnes, blessures volontaires, agressions, insultes et menaces et où pas moins de 105 présumés coupables ont été interpellés. 29 affaires concernent des atteintes aux biens d'autrui, vols, destructions volontaires des biens d'autrui et où 53 personnes ont été impliquées. Dans la guerre contre les stupéfiants, la Bmpj de la sûreté de Bouira a enregistré 42 opérations dont six relèvent de la vente et 28 pour détention.

48 personnes ont fait l'objet d'enquête dont neuf mis sous mandat de dépôt par la juridiction compétente.