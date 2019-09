Les forces de l’ordre ont justifié leur intervention par l’absence d’une autorisation pour tenir l’université d’été transformée en «populaire», suite au refus opposé par l’administration de wilaya quant à sa tenue au lieu habituel à Tichy.

Alors que le jeudi matin paraissait se dérouler normalement, les forces de police marquaient leur présence près de la place Patrice Lumumba à Béjaïa, lieu de la tenue de «l’université populaire d’été» de l’association RAJ. La police intimait l’ordre aux organisateurs d’enlever les banderoles. Ces derniers s’exécutaient lentement pour sans doute gagner du temps en attendant que le gros des participants arrive sur les lieux du conclave. Dans leur élan, les organisateurs rangeaient même les tifos destinés pour la circonstance. Alors que le président Abdelouahab Fersaoui, président du RAJ ouvrait la sérance par un discours.

Les policiers intiment l’ordre de débrancher la sono. Le président de RAJ et les membres de l’association seront les premiers à faire les frais de cette intervention policière. Ils seront interpellées parmi les 20 personnes, dont Fouad Ouicher, Kamel Nemmiche, et d’autres membres de l’association ainsi que le vice-président de la Laddh, Saïd Salhi, dans la foulée un participant. Loin de céder, les participants à ce conclave se concertent et décident de tenir un rassemblement à la placette Saïd Mekbel à Béjaïa, située à quelques encablures du commissariat central de la ville pour dénoncer la répression et l’interpellation des militants du RAJ. Il était même prévu une marche en direction du commissariat. Alors que la foule grossissait, un émissaire s’est présenté devant les organisateurs les informant que l’ensemble des personnes interpellées serait libéré. C’est vers 13 h que tout rentrera dans l’ordre, les personnes interpellées dans la matinée à l’ouverture de l’université populaire du Rassemblement action-jeunesse (RAJ), ont été toutes relâchées. A rappeler que l’association Rassemblement Actions Jeunesse (RAJ), qui, traditionnellement organisait son université d’été au camp d’été Mam-tours à Tichy n’a pas eu l’autorisation nécessaire cette année.

Le wali de Bejaia a tout bonnement refusé de donner son quitus dans un communiqué sur les réseaux sociaux. L’université d’été du RAJ était placée sous le thème : «Mouvement populaire du 22 février, révolution de l’espoir» et dédiée, «aux défunts, Achour Idir, militant et syndicaliste, Kamel Eddine Fekhar, militant des droits humains et Remzi Yettou, mort des suites des séquelles de la violence de la police au cours d’une marche du vendredi», soulignait l’association qui avait pour l’occasion invité des universitaires, des acteurs du mouvement association et des personnalités politiques sans préciser les noms et ce, afin d’aborder les sujets liés à la thématique de l’université.