Les agents de la sûreté de wilaya de Béjaïa ont rédigé 115 procès-verbaux avec poursuites judiciaires, contre des personnes contrôlées pour non-respect des horaires du confinement durant la période allant du 11 au 16 du mois.

Les mêmes services ont également procédé à la mise en fourrière de 18 véhicules, pour le même motif, sur un ensemble de 1 556 contrôles effectués depuis la reprise de l'horaire de confinement à partir de 20h. la Gendarmerie nationale n'a pas, pour l'instant, communiqué son bilan d'activité depuis la reprise du confinement à partir de 20h jusqu'à 5h du matin

L'autre mesure de fermeture des magasins, entrée en vigueur mardi, a été globalement respectée. Les commerçants concernés par les nouvelles mesures relatives à la limitation du temps de certaines activités à partir de 15h, ont baissé rideau. La tournée effectuée au niveau des différents quartiers du chef-lieu de la wilaya, nous a permis de constater que la majorité des commerçants concernés par cette mesure a fermé ses locaux. Les restaurants, cafétérias, magasins de vente d'articles électroménagers et de ménage, articles de sport et jouets... ont cessé de travailler dès 15h. Les commerçants prennent de nouveau leur mal en patience, eux qui affichaient avant-hier leur mécontentement de par ce que peut induire cette décision comme conséquences financières sur leurs revenus. Cette mesure préventive contre la propagation du Covid-19, suite au dernier arrêté signé par le Premier ministre, restera de mise durant deux semaines. Si les commerçants de la ville ont tant bien que mal accepté de fermer leurs boutiques, ce n'est pas le cas des commerçants ambulants de fruits et légumes, qui ont manifesté, hier, leur rejet, en procédant à la fermeture de la Route nationale 75.

La Route nationale n°75 reliant Béjaïa à Setif par Barbacha, a été, en effet, fermée à la circulation, hier, à hauteur du campus d'Amizour, par les commerçants des fruits et légumes. Les protestataires dénoncent la décision prise par les pouvoirs publics, leur interdisant l'exercice de leur activité commerciale. La vente des fruits et légumes aux abords des routes n'est plus tolérée. Cette interdiction, qui a été prise dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du Covid-19, aurait pu être de mise depuis des années, sachant que la plupart de ces commerçants font dans l'informel et sont souvent à l'origine d'accidents de la circulation et des nombreux bouchons qui se forment sur les principales Routes nationales. Ils sont également autant de foyers de contamination au coronavirus