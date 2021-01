L'inspecteur régional de la police des wilayas de l'Est Mohand Cherif Daoud, comptant une quinzaine, a animé, hier, une conférence de presse où il a commenté les résultats et les différents bilans enregistrés par ses éléments, à travers cette zone. Il interviendra après la lecture des situations pour préciser le rôle important que joue la police dans différents domaines, notamment en ce qui concerne le trafic de drogue que le conférencier trouve assez sérieux en ces temps actuels. Dans ce contexte, l'officier Rachid Lebaili qui a exposé la situation, souligne que l'héroïne fait partie des drogues ayant été saisies, même si la quantité est insignifiante, le fait de la découverte de cette drogue sur le marché est déjà un signe qu'il faut prendre en considération. Lors de leurs exercices, les policiers agissant à travers la zone Est, ont ainsi saisi 1453963 unités de psychotropes durant l'année 2020 dont 2783 sous forme de liquides, mais aussi 1678,95 g et 55 g de cocaïne, soit plus d'un quintal de drogue.

Pour le conférencier, ces résultats ne sont pas le fruit du hasard, mais des efforts et du sérieux des forces de sécurité de la police qui ont fait preuve de compétence.

Par ailleurs, en ce qui concerne les crimes économiques, la police a enregistré 5972 affaires où 8053 personnes sont impliquées.

Le montant des crimes économique a été évalué à 152 milliards de centimes. À cela s'ajoute la découvertes de faux billets, soit 3967200 Da,

3420 euros et 1800 dollars américains. Mais pas seulement, puisqu'il a été découvert aussi des sommes importantes de la devise, à savoir 272972 euros, 154335 dinars tunisiens et 3967200 dollars américains.

Outre ces affaires, le bilan fait état aussi de l'enregistrement de 90648 affaires dont 37495 affaires relatives aux atteintes aux personnes, 82 homicides volontaires dont 81 ont été résolues et 940 affaires relatives à la lutte contre les bandes criminelles des quartiers, lesquelles ont abouti à la saisie de trois armes à feu.

À propos des atteintes aux biens d'autrui, la police, dans cette zone, a enregistré 27584 affaires dont 1572 de vols de véhicules. S'agissant des affaires relatives aux armes, la police a saisi 194 armes à feu. Concernant la lutte contre la Covid-19, cela a été l'une des priorités de la police. Dans ce contexte, le rapport fait état de pas moins de 11983 infractions dont 3774 de transport en commun, 2775 infractions commises par des chauffeurs de taxi et 5 434 de chauffeurs clandestins ou fraudeurs.

Concernant le non-port de la bavette, la police a enregistré 170 637 infractions, alors que pour le non-respect du confinement, il a été rapporté que 168518 personnes font l'objet de poursuites judiciaires.