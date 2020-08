Les services de sécurité se sont mobilisés pour traquer «les parkingueurs» et des descentes inopinées ont été effectuées sur l'ensemble du territoire de la wilaya. Ces parkingneurs, qui ont appris à gagner leur vie facilement, en harcelant les automobilistes, reviennent à chaque fois à la charge, d'ailleurs plus agressifs et se décernent le titre de gardien de parking, par quel droit?

La question demeure jusqu'à présent sans réponse. Bien des drames ont été commis par ceux-là même pour une pièce de 50 à 100 dinars. Néanmoins,

les services de sécurité tentent de remettre de l'ordre. À Constantine par exemple, selon la cellule de communication de la sûreté de la wilaya, pas moins de 40 opérations ont été menées contre ces opportunistes, qui se sont soldées par l'arrestation de 40 personnes qui se sont autoproclamées gardiens de parking.

La même source confie que depuis le mois de mars, les éléments de la sûreté de la wilaya ont mené 220 opérations dans ce cadre et 220 personnes ont été arrêtées.

On assure que des PV ont été dressés à leur encontre et qu'elles ont été présentées à la justice, assurantes que ce genre d'opérations va se poursuivre, et ont sollicite le citoyen pour dénoncer ces parkingueurs. Souvent querelleurs, à l'idée qu'un automobiliste refuse de payer, ces opportunistes usent d'armes blanches pour dissuader leurs victimes. À peine le véhicule est stationné, un jeune se présente comme étant le gardien du parking et vous réclame une somme de 50 a 100 DA; en cas de refus, c'est un drame qui pourrait arriver. Les cas sont nombreux. On se rappelle bien ce père de famille, qui a été tué en juin 2018 devant son enfant, à Skikda, pour avoir refusé de payer les «droits de stationnement».

Le tueur était un jeune de 34 ans. La victime, qui avait reçu sept coups de couteau, était accompagnée de son fils de six ans et c'est sous les yeux de celui-ci que son père fut froidement assassiné.

Le criminel voulait que la victime s'acquitte d'une somme de 50 DA pour le stationnement, pourtant elle habitait dans ce quartier.

Ayant refusé, la victime sera achevée. L'auteur du crime a été aussitôt arrêté par la BRI, sur les lieux.

Cette violence indéfinie a pris en otage une société en perte de repères. Ce sont, notamment des repris de justice, touchés par la grâce présidentielle, qui reviennent à la charge. Ils se transforment en monstres en quelques instants pour quelques dinars, encore les méritent-ils?

En mai de la même année, à Chéraga, Alger, on rapporte que «suite à une altercation violente entre un agent de sécurité, quadragénaire, du Pari sportif algérien, à quelques mètres du marché communal, et un citoyen, un quinquagénaire, riverain du PSA, à propos du stationnement du véhicule de ce dernier. Après de violents échanges, le citoyen porta un coup de couteau fatal à l'infortuné agent qui rendit l'âme peu de temps après.

Le meurtrier a été de sitôt appréhendé». Durant cette même année, à Béjaïa, un jeune de 37 ans est décédé des suites de ses graves blessures pour la même cause.

La victime originaire d'Oued Souf, avait été agressée quelques jours avant à Souk El Tenine, par des gardiens autoproclamés d'un parking installé près de la plage qui lui reprochaient son refus de payer les 200 dinars exigés pour garer sa voiture.

Les drames sont nombreux: cela dit, cette situation ne devrait plus durer après que les services de sécurité ont pris les choses en main et luttent inlassablement contre ces individus.