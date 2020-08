La réouverture graduelle des plages, des espaces touristiques et des lieux de détente impose la mobilisation d'importants moyens humains en vue de sécuriser le dispositif sanitaire instauré. En effet, la sûreté de la willaya d'Oran vient de mettre en place «un dispositif sécuritaire spécial baptisé du nom d'Azur» dans la corniche oranaise. Celui-ci, entré en vigueur à partir de la fin de la semaine dernière, veille au respect des mesures de prévention contre le Covid-19. Le responsable de la cellule de communication et des relations extérieures près la sûreté de wilaya, Salim Aroua, explique que «les moyens déployés dans le cadre de la saison estivale (plan Azur) ne concernent pas seulement la sécurité des biens et des personnes, mais visent aussi à faire respecter, au niveau des plages, les mesures de prévention contre la propagation du coronavirus». Et d'ajouter: «Ce plan est mis en place au niveau de la plage Beau Séjour rattachée à la commune de Aïn El Türck». Le chef de la sûreté de daïra de Aïn El Türck, Laïd Achem, a indiqué que «ces mesures interviennent en application des décisions concernant l'ouverture progressive des espaces touristiques et de loisirs, notamment les plages et les places publiques, qui connaissent actuellement un grand rush de la part des citoyens». «Ce plan sécuritaire exceptionnel est focalisé en premier lieu sur le respect des mesures de prévention pour endiguer la propagation du virus et imposer la force de la loi contre tous les contrevenants aux décisions administratives appliquées à ce propos», a-t-il souligné. Le dispositif sécuritaire, mis en place par des agents en civil et/ou en tenue relevant des différentes brigades opérationnelles de la sûreté, motorisées ou pédestres, a également pour missions de veiller à la gratuité des plages et d'inciter les citoyens à dénoncer tous les dépassements constatés, en appelant les numéros verts mis en place. Des postes de police ont été également aménagés au niveau des plages faisant partie du territoire de compétence de la sûreté de wilaya. Les plages des parties Est et Ouest de la wilaya connaissent un grand rush. Depuis leur ouverture, les estivants, Oranais ou venus d'ailleurs, affluent en force, à telle enseigne que les sables sont submergés par un monde noir courant dans tous les sens et jubilant dans les eaux. La saison estivale est plus ou moins sauvée, du moins pour ces infrastructures fermées depuis l'entrée en vigueur du confinement. Les complexes touristiques et les établissements hôteliers du chef-lieu de la commune de Aïn El Türck affichent complet. Idem pour les villages touristiques, les réceptionnistes se retrouvant très souvent gênés en opposant une fin de «non-recevoir», en raison de l'indisponibilité des chambres. Force est de constater que les anciennes traditions sont toujours de rigueur. La gestion classique, tout comme les politiques tarifaires, n'est pas revue.