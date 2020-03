Mercredi dernier, une image avait choqué le pays! En pleine crise du coronavirus, un mariage est organisé à Annaba avec des invités venant de l’épicentre de cette épidémie, à savoir la wilaya de Blida. Dans un geste citoyen qui sauve, des habitants de la ville ont alerté les services de sécurité. La police annabie n’a pas tardé à intervenir « embarquant » ces inconscients vers un confinement médical de

14 jours. Hier matin, nous avons assisté à une scène encore plus incroyable au niveau de la commune du Gué de Constantine.

A l’heure de la prière d’El Fedjr, des fidèles se sont rassemblés devant une mosquée pour accomplir la prière en groupe. Quelques secondes à peine après le début de ce rassemblement des plus matinaux, des véhicules de la BRI (Brigade de recherche et d’intervention) sortent de nulle part pour mettre fin à ce « suicide collectif ». Les protagonistes prennent la fuite et se dispersent très rapidement devant cette démonstration de force de la police.

Car, cette intervention rapide, à l’aube, aura envoyé un message fort à tous ceux qui seraient encore tentés de transgresser les mesures sanitaires mises en place pour lutter contre le coronavirus. Il faut dire qu’en plus du personnel médical, la police est l’un des éléments clés dans la réussite du plan anti-coronavirus. En cas de confinement sanitaire total, ils seront là pour le faire respecter ! D’ailleurs, ils ont été mobilisés afin de faire appliquer à la lettre les dernières mesures du gouvernement. « La Dgsn a tracé plusieurs mesures sur le terrain, pour l’application des décisions prises et ce à partir de dimanche 22 mars, pour renforcer la prévention et la préservation de la santé du citoyen et relever les capacités nationales de lutte contre la propagation de cette pandémie, que ce soit au niveau des postes frontaliers qu’au niveau national », souligne un communiqué de ce service de sécurité.

Les hommes de Khelifa Ounissi ont aussi déclaré la guerre aux spéculateurs. En étroite collaboration avec les services du ministère du Commerce, ils font la chasse à ces « suceurs de sang ». On a pu les voir à l’action, au côté de Kamel Rezig, ministre du Commerce lors de la virée , jeudi dernier, du marché de gros de Boufarik. Des opérations coup de poing du même genre ont eu lieu à travers les quatre coins du pays. Ils ont saisi des denrées alimentaires et de produits pharmaceutiques et d’hygiène destinés à la spéculation dans plusieurs wilayas. « Les services de police s’emploient d’arrache-pied, aux côtés des autorités compétentes, à traquer les spéculateurs et à engager les procédures nécessaires à leur encontre et ce dans le cadre de l’accompagnement du citoyen afin de surmonter cette période », a tenu à rappeler la Dgsn.

L’autre bataille sur laquelle la police est engagée est celle des fake news. Les services chargés de la lutte contre le crime électronique « traquent » les semeurs du chaos et de la panique. « On travaille en collaboration avec les autorités publiques du pays pour lutter contre toute forme de rumeurs, de fake news ou d’informations tendancieuses diffusées par certaines parties dans le but de démoraliser les citoyens et d’attenter à la Sûreté nationale », fait savoir la police. à tout cela, il faut ajouter sa mission citoyenne de sensibilisation et d’orientation de la population.