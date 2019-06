Les propositions se rapprochent, les différents s’estompent et une solution se dessine en filigrane. La semaine qui vient de s’écouler a charrié une série d’événements qui annoncent en effet, une décrispation politique. Après la rencontre de la société civile du 15 juillet dernier qui a décliné sa feuille de route, ont suivi avant-hier, les partis et les personnalités du courant progressiste qui ont scellé un pacte pour «une véritable transition démocratique», viendront ensuite les forces du changement qui s’apprêtent à organiser une rencontre qui s’annonce décisive le 6 juillet prochain. Ces trois acteurs ne se regardent plus en chiens de faïence. Les avis tendent de plus en plus à la convergence. Après avoir longtemps plaidé pour la mise en place d’une direction collégiale, les forces progressistes qui œuvrent pour une alternative démocratique ne semblent pas faire d’une transition politique une exigence principale, de même qu’une Assemblée constituante ne semble pas un préalable non négociable pour le FFS. En revanche, ces partis exigent des mesures d’apaisement comme préalable à tout dialogue avec le pouvoir en place. Ils estiment qu’aucune transition démocratique n’est possible sans la libération immédiate de tous les détenus politiques et d’opinion, la libération du champ politique et médiatique, l’arrêt immédiat des harcèlements judiciaires et des menaces contre les citoyens, les militants des partis politiques et de leurs organisations, du mouvement associatif, des syndicalistes, des militants des droits de l’homme, des journalistes…, l’arrêt immédiat du bradage des richesses nationales et la récupération des biens spoliés.

Des sources au sein du courant démocrate ont révélé à L’Expression qu’il n’y a pas de divergences profondes avec les forces du changement. « La question à qui ira vers qui et qui organise quoi… ». C’est le refrain des ego qui se répète, mais qui, ne peut entraver cette dynamique de dialogue arrivée à maturité. C’est par hasard que les organisateurs de la Conférence nationale de l’opposition ce 6 juillet, ont choisi comme coordonnateur Abdelaziz Rahabi. Fin diplomate et homme de confiance, Rahabi aura pour mission de rapprocher les trois tendances que sont la société civile, les démocrates et les forces du changement. La preuve est qu’il a assisté en tant qu’invité avant-hier, à la rencontre des démocrates au siège du RCD où il a pris la parole pour expliquer les objectifs de la Conférence nationale inclusive. Pour le diplomate, le temps du dialogue est arrivé et un compromis solide est possible. Cette dynamique, observe-t-il, «est en train de se faire entre les initiatives des forces du changement, celle de la société civile du 15 juin et celle de l’appel des forces pour une alternative démocratique». «Nous travaillons sur une approche portée par un objectif de convergence qui, à mon sens, est arrivée à maturation», a-t-il dit, estimant que «le temps historique pour un compromis solide est arrivé, et q’un compromis solide est possible». Au sujet des divergences d’approche exprimées par les différentes parties, Rahabi estime «nous ne pouvons pas dans des situations de transformation politique comme la nôtre, envisager un consensus dans l’immédiat». Car, explique-t-il, «Il porterait le risque de la fragilité et risque d’aggraver la crise au lieu de la résoudre». Cependant, il se déclare «raisonnablement optimiste», Rahabi réitère qu’il s’agit de trouver de façon «consensuelle (...) une voie pour le dialogue et revenir au processus électoral avec des garanties négociées dans lesquelles l’Etat «n’aura qu’un simple rôle de facilitateur». La dynamique est amorcée pour la construction d’une deuxième République et c’est un autre rendez-vous avec l’Histoire qui attend les Algériens au lendemain du 5 juillet prochain.